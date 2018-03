Syfy 2018 | La superstición de 'I Am Not a Witch', la secta temporal de 'The Endless' y el poder interior de 'Thelma'

Ayer se celebró la última jornada de la XV Muestra Syfy de Cine Fantástico de Madrid. Recordemos que tras un estimulante primer día se bajó de forma clara el nivel en el segundo, pero el tercero y último me dejó con bastante buen sabor de boca, ya que disfruté con las tres películas que tuve la ocasión de ver y además el nivel fue mejorando de una a otra.

En esta ocasión pude ver 'I Am Not a Witch', 'The Endless' y 'Thelma'. Como he comentado en el párrafo anterior, cada una de ellas era mejor que la anterior, pero pasemos a hablar individualmente, pues todas ellas merecen la pena:

'I Am Not a Witch', el costumbrismo de la brujería

Un curioso relato que une el costumbrismo y la superstición alrededor de todo lo que se monta cuando una niña es acusada de ser una bruja y ella no hace nada por desmentirlo o confirmarlo. Eso lleva a un relato que tiene mucho de contemplativo, de mostrarnos una serie de peculiares tradiciones sobre la forma en la que se trata a aquellas que han sido etiquetadas como brujas en sus comunidades en general y de la niña en general.

La directora y guionista Rungano Nyoni optan por recrearse en las situaciones y lo bien que funcionan en sí mismas, pero la estructura de la película resulta un poco indecisa. No sé si en este caso encaja hablar de ella también en términos de caótica, pero hay algo que ahí que impide a 'I Am Not a Witch' encontrar su verdadera eje narrativo para que el conjunte pueda alcanzar el nivel que sí tienen algunas escenas concretas -pienso por ejemplo en la aparición en televisión de la joven bruja-.

'The Endless' da un giro a las historias de sectas

Cuesta concebir la idea de que alguien que abandonase lo que considera una secta decida volver a ella. Sorprende más todavía que sean recibidos con los brazos abiertos pero sin limitar en ningún momento la opción de irse. No obstante, hay algo raro en el ambiente y uno no termina de tener del todo claro qué es mientras la relación entre los dos hermanos va evolucionando y logrando captar primero nuestro interés hacia ellos -ahí le cuesta un poco- y luego hacia qué es lo que está sucediendo.

Es entonces cuando Justin Benson, guionista y co-director de 'The Endless' junto a Aaron Morhead, opta por introducir un elemento de ciencia-ficción que perfectamente podría haber desestabilizado la película hasta el punto de hundirla por completo. Es cierto que hay algún detalle mejorable, pero a la hora de la verdad logra manejar ese recurso de forma eficaz, dotando así de mayor emoción a su convincente desenlace. Recomendable.

'Thelma' aprovecha a fondo su giro fantástico

‘Thelma’ es una película inquietante en todo momento en la que su excelente escena inicial ya sitúa el tono para todo lo que está por venir: un hombre parece que va a disparar a un animal pero pronto gira el rifle hacia su hija, que no se percata de la situación, y acaba desistiendo, incapaz de acabar con ella. ¿Qué puede llevar a alguien a actuar de esa manera? Eso es algo que Joachim Trier irá desgranando con calma, pero sin caer nunca en el aburrimiento.

Poco después pasamos con la hija ya adulta dispuesta a abandonar el hogar familiar y no tarda en ir encontrándose con una serie de dificultades propias de la recién inaugurada independencia. Sin embargo, ‘Thelma’ va mucho más allá de eso al introducir un elemento fantástico que de buenas a primeras puede resultar un poco chocante, pero Trier sabe manejarlo con notable soltura para que pronto nos acostumbremos y vayamos paladeando ese lento in crescendo dramático.

De hecho, la mayor pega que tengo hacia la película es que abusa demasiado del momento en el que se hace una prueba de epilepsia a la protagonista, ya que resulta incómodo para el espectador. Por lo demás, a veces quizá ralentiza demasiado el ritmo, pero todo acaba mereciendo la pena a medida que se van atando cabos y la joven Eilie Harboe realiza un gran trabajo asimilando todas las revelaciones que van sucediéndose.

La Muestra llegaría después a su fin con 'Siete hermanas' ('Seven Sisters'), pero yo ya había tenido la oportunidad de verla previamente y no quedé satisfecho con el resultado, así que opté por no repetir visionado.