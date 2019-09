Sitges 2019 presenta su programa: estas son las nueve películas más esperadas

Y eso que con Sitges, lo de perderse media docena de películas ya entra dentro del juego. Sin embargo, y tras la rueda de prensa de hoy mismo con Ángel Sala y la llegada a la web del festival de la parrilla de programación completa, podemos empezar. Con las hojas de cálculo, con las apuestas, con las conjeturas y, por supuesto, a apuntar las películas que no nos podemos perder.

Que son muchísimas, y la programación de este año se presenta variada y jugosa y con invitados que nos han hecho empezar a hacer cálculos para llevar a cabo lamentables secuestros de celebrities del fantástico. De momento, poco a poco: para arrancar, te presentamos 9 películas que nosotros, desde luego, no estamos dispuestos a perdernos. 9 títulos esenciales para Sitges 2019.

The Lighthouse

Tras aquella revolución estética absolutamente memorable que fue 'La bruja', Robert Eggers nos lleva a otra pesadilla llena de claroscuros visuales y mentales. Cuenta la historia de un par de fareros, uno veterano (Willem Dafoe), otro más joven (Robert Pattinson), que deben hacer frente a la soledad, el aislamiento y las malas condiciones metereológicas. Su atmósfera que evoca los clásicos del horror marítimo ya la convierte en una de las más esperadas del año.

The Vigil

Si hay que escoger entre inauguración o clausura, sin duda nos quedamos con la segunda: no solo es que Vincenzo Natali dirigiendo una producción Netflix de aspecto alarmantemente televisivo, 'En la hierba alta', nos inspire la confianza justita. Es que el debut de Keith Thomas para la clausura respira una atmósfera de horror de baja intensidad muy sugerente. Cuenta cómo un joven que acaba de perder la fe acepta ser un shomer (judío que vela un cadáver durante la noche), en una historia que parece tener algo de la memorable 'La autopsia de Jane Doe', pero en plan doméstico.

Verotika

Habría que estar locos para no prestar atención a una película que ha sido comparada con 'The Room', pero también con Jean Rollin, y de la que también se ha dicho que es una experiencia absolutamente única dentro del cine de género. Su carta de legitimidad no es pequeña: su director es Glenn Danzig, el mítico vocalista de los Misfits clásicos, que vendrá a presentar la película, suponemos que en sesiones donde solo se permitirá el paso a 138 espectadores. Ni uno más, ni uno menos.

Crash

Este año Sitges presenta una buena cantidad de oportunidades de retomar películas clásicas u ocultas de maestros del fantástico. De 'Vaya luna de miel', una película de Jesús Franco de 1979 recién desenterrada del olvido, a la ignotísima 'The Rainbow Thief' de Alejandro Jodorowsky, de 1990. Nos quedamos, sin duda, con la versión restaurada e íntegra, con escenas nunca vistas, de 'Crash', el clasicazo de David Cronenberg inspirado en la novela insuperable de J.G. Ballard.

Amigo

Este año Sitges estrena nada menos que cinco películas españolas en sección oficial, y las cinco operas primas, pero esta es la más esperada, aunque sea solo por su afortunadísimo slogan: "como 'Intocable', pero con hijos de puta". Una mezcla de comedia negrísima, terror y grand-guignol castizo protagonizado por una pareja de oro: David Pareja y Javier Botet. Éste también sale en otra muy sugestiva, 'Ventajas de viajar en tren' de Aritz Moreno, y recibirá un premio Màquina del Temps por su trayectoria.

Color out of Space

Dos titanes del exceso se dan cita en la adaptación de uno de los cuentos más celebrados del maestro del horror cósmico H.P. Lovecraft: 'El color que vino del espacio' (no precisamente de los más sencillos de adaptar). Se trata de Richard Stanley, al fin de nuevo en circulación -temimos perderlo definitivamente después de lo visto en el documental 'Lost Soul'-, y el siempre imprescindible Nicolas Cage, del que se ha dicho que brinda una de sus interpretaciones más excesivas. No podemos esperar.

The Forest of Love

Sion Sono es siempre una cita segura si se busca la extravagancia, el despendole y la radicalidad netamente nipona. En esta ocasión llega con una producción exclusiva de Netflix donde retrata a un hombre despiadado que usa su carisma para manipular a la gente, lo que le convierte a su vez en centro de una película. El rodaje de la misma y el descubrimiento de actos de gran atrocidad serán el núcleo de un film delirante e imprevisible.

Sesión salvaje

Los documentales siempre son una parada obligatoria para tomar un respiro entre tanta ficción desnortada. 'Sesión salvaje' es especialmente apetecible: un recorrido por la época dorada del cine de géneros en España, desde los westerns rodados en Almería a las películas de terror, pasando por el destape o el cine quinqui. Se dice que el enfoque y el resultado no es ni de lejos el habitual en este tipo de documentales, y conociendo a sus responsables, Paco Limón y Julio César Sánchez, nos lo creemos.

Away

Como de costumbre, la sección Anima't nos brinda los experimentos estéticos más aguerridos del año. Aparte de los inevitables descubrimientos anime, destaca esta película lituana realizada completamente en solitario por Gints Zilbalodis y triunfadora en Annecy. Cuenta la historia de un joven perdido en una isla, donde solo viven algunos animales y un misterioso gigante que le sigue.