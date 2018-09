Guía básica del euro-horror: 13 películas clave del cine fantástico más excesivo de los 70

Que los setenta llevan unos cuantos años de moda, especialmente en lo que respecta al cine fantástico en general y de terror en particular, ya no es un secreto para nadie. Tras una explosión estética inspirada en los ochenta y que a veces peca de cierta artificiosidad, el cine de género apunta a las raíces de todo ese neón, a la década anterior. A ello se debe el éxito de películas tan distintas entre sí como 'La monja' y sus raíces nunsploitation o 'Hereditary', su atmósfera enrarecida y su demolición vía cultos siniestros de la institución familiar.

Esta tendencia podría terminar de afianzarse con un estreno inmente: las primeras críticas del esperadísimo remake de 'Suspiria', que veremos en Sitges, apuntan a algo que ya sospechábamos después de los últimos trailers. Su referente no es tanto el giallo tradicional italiano de los setenta, ni siquiera el cine fantástico de Dario Argento de los ochenta, que ha impactado más claramente en películas como 'The Neon Demon'. Aquí la raíz está en el euro-horror de los setenta.

Two quick non-spoilery thoughts about Suspiria. 1) I thought more about 70s Eurohorror in general (Rollin, Kümel, even Franco) than I did Dario Argento and giallo. 2) Can Dakota Johnson be in everything now? #VeniceFilmFestival