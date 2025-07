Hoy en TV, el espectacular blockbuster de ciencia ficción de más de 1.500 millones que resucitó una saga de la que nadie se cansa

Nada describe mejor qué conduce realmente a la gente al cine que los números de taquilla, que siempre ofrecen la aplastante realidad que contradice los deseos de aquellos que desean propuestas originales. Ahora mismo estamos comprobando que la gente quiere más dinosaurios en pantalla, no importa el resultado. Un fenómeno causado a raíz de ‘Jurrasic World’.

El parque está abierto

Aunque la película original de Steven Spielberg fue la que generó el amor por este mundo, fue la película de Colin Trevorrow la que lo resucitó y lo convierte en una de las máquina más lucrativa de Hollywood. Un blockbuster de ciencia ficción de 1.671 millones de dólares recaudados que hoy se va a poder ver en televisión a través de FDF a partir de las 22:55 de la noche.

Dos décadas después del intento de abrir el parque original, finalmente el sueño de John Hammond se ha cumplido. En la isla Nublar se ha formado un parque temático con dinosaurios renacidos y nuevos híbridos que causan sensación en millones de visitantes que acuden anualmente. Pero un día, la vida vuelve a abrirse camino sin pedir permiso.

Dándole cierto beneficio de la duda, hay algo en la estructura aberrante del parque que hereda claramente el colmillo cínico que tenía la original, mostrando la condena inevitable de dejarse llevar por la codicia y la mercantilización extrema. Sí, irónico comprobando el reflejo que tienen estas películas en la vida real, pero hay gente que se le escaparon también los matices con ‘Matrix’.

Por supuesto, la primera película no sólo era inquina contra la megalomanía, había también sentido de la maravilla por los dinosaurios que genera una paradoja que termina funcionando a su favor. Trevorrow, aparte de no ser Spielberg, no tiene ese sentido, y esto hace que ‘Jurasic World’ sea ante todo un espectáculo ligeramente masoquista que va progresivamente perdiendo su fuerza.

Lo esquemático de su narración, sus personajes bastante intercambiables interpretados por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y unos efectos visuales efectivos pero no incuestionables hacen que todo ralle en lo funcional. Disfrutable, al menos en tramos, pero claramente otro ejemplo de que la magia que no pudo recuperar Spielberg en su secuela no la iba a clonar nadie.

