El nuevo Superman defiende la visión de James Gunn frente al legado de Snyder. "Hacer siempre lo mismo hace que los superhéroes se vuelvan aburridos"

Quien me conozca sabrá que siempre he sido un férreo defensor de la aportación de Zack Snyder al universo DC tanto en 'El hombre de acero' como en 'Batman v Superman', sin olvidarnos de su ansiada y espectacular versión de 'La Liga de la Justicia'. No obstante, pasan los años y donde unos hemos aprendido a pasar página y saber que adaptar a un personaje de cómics puede hacerse desde ángulos muy distintos, otros siguen anclados en el pasado intentando sabotear futuras iteraciones.

Con el estreno de la 'Superman' de James Gunn, que pondrá la primera piedra en la gran pantalla del nuevo DC Universe, Buena parte del fandom talibán del SnyderVerse continúa tirando piedras al proyecto sin tan siquiera haberlo visto y centrándose en planos concretos de la campaña promocional o comentarios de un reparto cuyos miembros no están a salvo de los tuits ofensivos de turno.

Luz y oscuridad

Esto incluye a un David Corenswet que, en un ya lejano 2019, se ganó unos cuantos enemigos tras comentar que le encantaría encarnar al personaje y "ver una versión alegre y con aire retro" del superhéroe kryptoniano, subrayando que le "encanta el enfoque oscuro y crudo de Henry Cavill" pero que "le gustaría que el siguiente fuera más luminoso y optimista".

Esto, por supuesto, fue interpretado como un ataque directo al extinto DCEU, pero ahora, en una entrevista con GQ, Corenswet ha matizado sus palabras y defendido nuevamente la posibilidad de explorar nuevas facetas, tonos y ángulos en propiedades intelectuales tan arraigadas en la cultura pop como esta.

“Creo que es lo menos interesante que podría haber dicho. Simplemente porque, con un personaje tan grande como Superman, quieres que grandes artistas, guionistas y actores exploren todas sus posibilidades.

La única manera de que los superhéroes se vuelvan aburridos es hacer siempre lo mismo una y otra vez. De la misma forma que Christopher Nolan llevó a Batman por un camino más oscuro y realista, Zack Snyder y Henry Cavill exploraron una faceta de Superman que no se había tratado en el cine. Lo único que quise decir es que lo están haciendo tan bien, que cuando terminen, me gustaría que el siguiente enfoque fuera en la dirección contraria. Igual que, después de las películas de Nolan o de la de Matt Reeves con Robert Pattinson, mucha gente dice: ‘¿Dónde está nuestro Batman divertido, camp, y fantasioso?’”.

Por supuesto, estas palabras del intérprete, así como todos los intentos de calmar las aguas de los responsables del largometraje, no han impedido que los fans de Snyder hayan continuado promoviendo una campaña de derribo y desprestigio hacia 'Superman', instando a los aliados a llenar las redes de spoilers, hacier review bombing y reservas masivas de entradas que terminan sin compra para intentar mermar el box office de lo que, salvo sorpresa, será un taquillazo asegurado.

¿Cómo ha reaccionado James Gunn a todo esto? Pues tomándoselo con calma y filosofía. Al menos, esto es lo que ha dado a entender en una entrevista con Rolling Stone en la que asegura que, se haga lo que se haga, siempre habrá alguna polémica.

“No me molesta. Me parece bien. No quieres que todo el mundo te apoye. Tengo un actor que lee absolutamente todo en internet. No diré quién es, pero leerá este artículo y sabrá que es él. Es uno de los cinco principales del reparto de Superman. Y este actor se enfada mucho por lo que dice la gente. Yo le dije: ‘Para empezar, ¿te das cuenta de que el tráiler tuvo un 97 o 98 % de reacciones positivas?’. Esta gente nos ayuda, porque no quieres que todo parezca 100 % positivo.

Está bien tener una fuerza opuesta de vez en cuando. Algunas cosas se vuelven ridículas —sé que cada vez que sale algo, da igual lo positiva que sea la reacción, siempre habrá alguna gran polémica. Hubo una gran polémica porque el sol le hacía daño a Superman”.

¿Logrará el fandom del SnyderVerse arruinar el debut cinematográfico al DCU de James Gunn y Peter Safran? ¿Rascará 'Superman' la millonada que se espera que rasque en el box office? Este 11 de julio se estrena el largometraje, así que estamos muy cerca de comprobarlo de primera mano.

