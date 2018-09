Sitges 2018: las 19 películas imprescindibles de su programación

La nueva edición del Festival de Sitges está a la vuelta de la esquina. A falta de tres semanas para la inauguración del certamen, hoy han terminado de revelarse las últimas películas que se incorporarán a una programación que, como era de esperar, promete toda la calidad y emociones fuertes que siempre esperamos del paraíso terrenal para los amantes del cine fantástico.

En esta edición número 51, servidor y el compañero John Tones estaremos al pie del cañón trabajando a cuatro manos para informaros al dedillo de todo lo que acontezca en el festival. Pero, por lo pronto, y mientras vamos haciendo acopio de fuerzas para sobrevivir a los 10 intensos días que nos esperan, os traemos este listado con 19 películas imprescindibles del inminente Festival de Sitges 2018.

'El apóstol' ('Apostle', Gareth Evans)

Empezamos el listado con una alegría por partida doble. Teniendo 'El apóstol' en la Sección Oficial de Sitges 2018 no sólo debemos celebrar el regreso de Gareth Evans al festival después de la orgía de acción que nos brindó con 'The Raid 2', sino que además podremos disfrutar de su último trabajo en pantalla grande —el filme estaba condenado a la distribución directa a la pequeña pantalla a través de Netflix—. Intriga, sectas homicidas, una ambientación ubicada alrededor de 1900 y la siempre grata presencia de Dan Stevens sitúan a esta película como un must en toda regla para este año.

'Arctic' (Joe Penna)

Qué sería de Sitges sin un buen filme de supervivencia que llevarse a la boca. En esta 51 edición será el debutante Joe Penna quien nos llevará al desértico y gélido Ártico junto a Mads Mikkelsen para luchar contra unos elementos hostiles que van más allá del hambre, el frío y un interminable páramo blanco lleno de peligros. Ojo, porque promete un angustioso espectáculo crudo, asfixiante y sin concesiones.

'Aterrados' ('Terrified', Demian Rugna)

Ángel Sala, director del festival, ha comentado maravillas sobre esta producción argentina dirigida por Demián Rugna en clave de terror sobrenatural que promete un impacto similar al que nos golpeó con la excepcional '[Rec]' de nuestros Balagueró y Plaza. Parapsicólogos entrados en años, criaturas infernales y muchos sustos para una de las propuestas más prometedoras del género latinoamericano de este año.

'Au Poste! (Keep an Eye Out' (Quentin Dupieux)

Quentin Dupieux me enamoró con su demencial 'Rubber', descubrimiento a partir del cual no he dejado escapar cada una de sus cintas seleccionadas en el Festival de Sitges durante los últimos años. Como no podía ser menos, después de su paso por la santa casa del fantástico nacional con la extraordinaria 'Réalité' en 2014, sería pecado perderse su nueva locura; esta vez en clave de comedia policiaca y que, seguro, estará repleta de metalenguaje, paradojas y un estilo único.

'Climax' (Gaspar Noé)

Como era de esperar, la nueva locura del irrepetible argentino Gaspar Noé está entre nuestras imprescindibles para este Sitges 2018. Después de su último paso por el certamen con la controvertida 'Love', Noé se deja de eyaculaciones en 3D y se entrega al baile y el desenfreno en un thriller con música machacona y sustancias alucinógenas ambientado en una fiesta que termina convirtiéndose en un auténtico infierno en vida. Estamos deseando ver con qué majadería nos sorprende esta vez el bueno de Gaspar.

'Dragged Across Concrete' (S. Craig Zahler)

Si me preguntáis qué película tengo más ganas de ver durante esta edición de Sitges, no dudaré ni una milésima de segundo en contestar 'Dragged Across Concrete'. Y es que desde que disfruté en la pantalla del Auditori de esa joya titulada 'Bone Tomahawk', el director y guionista S. Craig Zahler se ha convertido en uno de mis referentes y en uno de mis realizadores de cabecera. Con su nueva película, Zahler repite junto a Vince Vaughn tras la brutal 'Brawl in Cell Block 99' y suma a Mel Gibson a una ecuación que promete un thriller asfixiante, cocinado a ese fuego muy lento marca de la casa y repleto de una violencia y una amoralidad que se atragantarán a más de uno. Cuento los segundos hasta el día de su proyección.

'Galveston' (Mélanie Laurent)

Además de por cautivarnos con la primera temporada de 'True Detective' —y a algunos también con la segunda, todo sea dicho—, Nic Pizzolatto destaca por su notable reputación entre los amantes del thriller literario. Unos aficionados al crimen impreso que, seguro, no querrán perderse esta adaptación de la primera novela de Pizzolatto, dirigida por Mélanie Laurent y protagonizada por una Elle Fanning que rara vez falla. Con todos estos ingredientes, 'Galveston' tiene muchas papeletas para convertirse en una de las cintas más celebradas de Sitges 2018.

'Ghostland' (Pascal Laugier)

Los rumores vuelan durante el microcosmos que se crea en Sitges durante la celebración del festival, y hace diez años tuvieron como protagonista a una supuesta ambulancia que estaba aparcada en la puerta del cine Retiro por si algún pobre espectador sufría algún desmayo durante la proyección de la genial 'Martyrs' de Pascal Laugier. Después de una década —y de la decepcionante 'El hombre de las sombras'— es más que lógico que estemos deseando ponerle las manos a una 'Ghostland' que promete traer de vuelta toda la brutalidad que hizo un hueco al director galo en los corazones de los amantes del terror más extremo.

'The House That Jack Built' (Lars Von Trier)

Echábamos mucho de menos a Lars Von Trier por Sitges —desde la sobrecogedora 'Melancholia' no ha tenido un filme suyo en el certamen— y, como es de cajón, estaremos haciendo cola con no poco nerviosismo esperando a disfrutar de 'The House That Jack Built'. La controversia generada en Cannes, con fugas masivas de la proyección del filme y voces catalogándola de repulsiva, tortuosa y desagradable ha disparado las expectativas por todo lo alto; y es que, el público de Sitges, is different.

'I Think We're Alone Now' (Reed Morano)

Hemos puesto 'I Think We're Alone Now' bajo nuestro punto de mira no sólo por haberse alzado con un premio especial del jurado durante el último Festival de Sundance, sino por el equipo técnico y artístico involucrado en ella. Dirige Reed Morano —ganadora de un Emmy por su labor en 'El cuento de la criada'— y cuenta con un atípico dúo compuesto por Peter Dinklage y Elle Fanning compartiendo escenario post-apocalíptico. No sé vosotros, pero yo no necesito más para desear echarle el guante.

'Killing' (Shinya Tsukamoto)

Mucho ojo, porque 'Killing' nos trae de vuelta a Shinya Tsukamoto, uno de los grandes del cine de género nipón —responsable de, entre otras, 'Tetsuo, el hombre de hierro'—, esta vez con un ejercicio en clave de acción ambientado en el periodo Edo del Japón decimonónico que promete toda la violencia, la visceralidad y la garra que sólo dos samurais haciendo chocar su acero pueden transmitir.

'Luz' (Tilman Singer)

Todos los años, Sitges nos deja alguna joya inesperada que deja a los asistentes al certamen con los traseros pegados a la butaca, las mandíbulas desencajadas y el vocabulario limitado para cubrirla de elogios. Puede que esta edición la responsable de generar este efecto sea este debut del alemán Tilman Singer, que aspira a transportar al respetable a los años 70 a través de su delicioso tratamiento de la imagen y de una premisa tan austera como turbadora. Salvo sorpresa, podría terminar en el top diez de la edición.

'Mandy' (Panos Cosmatos)

Ocho años, que se dice pronto, son los que ha pasado Panos Cosmatos intentando sacar adelante su segundo trabajo después de la hipnótica —y recomendable— 'Beyond the Black Rainbow'. Un lapso de tiempo que ha dado como fruto esta majadería con un estilo visual único y —ahora viene lo bueno— con un Nicolas Cage con pelazo y motosierra en ristre clamando venganza frente a una secta. El viaje promete ser tan violento como surrealista, y en Sundance recibió unas muy buenas palabras a las que, con suerte, podremos unirnos desde Sitges.

'La noche de Halloween' ('Halloween', David Gordon Green)

Desde que comenzaron a aflorar los primeros detalles sobre esta nueva secuela de la 'Halloween' de John Carpenter, las miradas de los fans del terror han estado clavadas sobre ella. Y con razón, porque con su 'Noche de Halloween', David Gordon Green prometía dar continuidad al clásico con una aproximación única y personal con humor, terror, muerte y todo el respeto del mundo. Por las primeras reacciones, parece que el experimento ha funcionado —a nuestro compañero Álex le ha dejado bastante satisfecho—, lo cual aumenta nuestras ganas de volver a Haddonfield para ver qué se cuenta el bueno de Michael Myers.

'Overlord' (Julius Avery)

Aunque sus responsables lo hayan desmentido recientemente, la rumorología ha situado a esta 'Overlord' dentro del universo 'Cloverfield'; y si algo hay que hacer con J.J. Abrams es no creerse nada de lo que diga durante la campaña promocional de un filme. Independientemente de que sea parte del Cloververso o no, 'Overlord' mezcla en una sola cinta nazis, criaturas infernales surgidas de los experimentos del Tercer Reich y una calificación para adultos que anticipa un show de lo más violento. Por lo pronto, pinta muy bien.

'Piercing' (Nicolas Pesce)

El año pasado, Nicolas Pesce nos cautivó a muchos con su excepcional ópera prima 'The Eyes of My Mother'. Con semejante carta de presentación, era imposible no volcar toda nuestras expectativas sobre 'Piercing', su nuevo largometraje que encima cuenta con Mia Wasikowska encabezando su reparto y con nuestra Laia Costa completándolo. Veamos qué nos tiene que ofrecer este año el neoyorquino.

'Suspiria' (Luca Guadagnino)

Llevamos mucho tiempo deseando echarle el guante al remake de 'Suspiria' que ha tenido el valor de realizar el italiano Luca Guadagnino después de enamorarnos a todos con su 'Call Me By Your Name'. A estas alturas de la película se hace innecesario explicar por qué es uno de los platos fuertes de Sitges 2018, y las buenas reacciones que ha generado en la Mostra de Venezia nos tienen mordiéndonos las uñas para ver cómo se ha abordado el clásico de Dario Argento.

'Under the Silver Lake' (David Robert Mitchell)

He de reconocer que 'It Follows', aunque cautivo a muchos, no terminó de convencerme en absoluto. Aún así, pienso dar una nueva oportunidad a un David Robert Mitchell con un talento suficiente como para convertir su ‘Under the Silver Lake' en el filme que consiga que me reconcilie con él. Además de que su tráiler tiene una pinta excelente, la presencia de Andrew Garfield y Riley Keough, y el peculiar tono de la cinta la hacen merecedora de un puesto en esta selección.

'Upgrade' (Leigh Whannell)

Y para cerrar la lista, nos despedimos con el segundo largometraje de Leigh Whannell, guionista responsable de sagas como 'Saw' o 'Insidious' que tras debutar en la dirección con la tercera parte de la franquicia de terror paranormal de James Wan, vuelve a la carga con un thriller de ciencia ficción violento, repleto de acción y con un estilo de lo más estimulante que, además, está producido por la casi siempre infalible Blumhouse.