El director de '28 años después' admite que ese descomunal detalle del infectado Alfa fue "una pesadilla". Una ley de delitos sexuales tuvo la culpa

Casi una semana después de sumergirme en su desmadrada propuesta, aún no me he quitado de la cabeza '28 años después'. Danny Boyle, Alex Garland y el director de fotografía Anthony Dod Mantle —tan autor como el director y el guionista— han firmado una secuela legado modélica que brilla en forma, fondo y narrativa y que está destinada a polarizar al público como toda obra con aspiración revolucionaria que se precie.

Pero, entre arcos dramáticos inesperados, personajes que subvierten cualquier expectativa y viajes dobles de ida y vuelta no aptos para los espectadores menos pacientes, la nueva entrega de la saga está dando que hablar por un elemento muy particular: el desproporcionado pene del infectado Alfa que hace que nos alegremos de que la película no se esté proyectando en 3D.

28cm después

Durante una entrevista con People, Danny Boyle ha hablado sobre la decisión creativa que llevó al equipo a tener a sus criaturas en pelota picada —que, por cierto, tiene todo el sentido del mundo— y que, en última instancia, supuso un quebradero de cabeza inesperado que, además, seguramente hinchó considerablemente el presupuesto.

“Si te han infectado hace poco, llevarías algo de ropa, pero si llevas mucho tiempo infectado, la ropa simplemente se desintegraría por la forma en la que se comportan”.

Por desgracia, tener a una legión de infectados nudistas no es compatible con rodar con un menor de edad, como fue el caso de Alfie Williams, que durante el rodaje tenía 12 años. La ley de delitos sexuales contra menores —Child Sex Offenses Act— prohibe la presencia de personas completamente desnudas en esas circunstancias, así que el equipo de efectos prácticos tuvo que ponerse a fabricar prótesis en masa.

“Curiosamente, al haber un niño de 12 años en el set, no está permitido que nadie esté desnudo, no realmente desnudo, así que parecen desnudos, pero todo es con prótesis. No lo sabíamos al comenzar, fue una pesadilla. Y fue como: ‘Madre mía’, así que tuvimos que fabricar prótesis genitales para todos”.

Chi Lewis-Parry, el ex luchador de MMA que interpreta al infectado Alfa —que rivaliza con el Nosferatu de Eggers en cuestiones de entrepierna—, también comentó en Variety el tema protésico, rompiendo la magia una vez más.

"Sí, eran prótesis. Hay una ley que dice, creo, que como él es un niño, se permite la desnudez, pero tiene que ser una desnudez falsa. Es para protegerle. Y además, yo soy muy sociable y siempre estoy abrazando a la gente. ¡No habría estado haciendo eso si estuviera completamente en pelotas!".

Eso sí. Si te estabas preguntando cómo de realista es el tema de las proporciones, Lewis-Parry ha dejado una pista: "Bueno, mido 2,03 metros. ¡No diré más!".

