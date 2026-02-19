Festival de Berlín: 'The Weight' es un western de supervivencia brutal con un Ethan Hawke al límite y "en el mejor momento de su carrera"

En la recta final del Festival de Berlín, ha habido una película que ha cerrado la experiencia con un golpe de adrenalina pura. Se trata de 'The Weight', dirigida por Patrick McKinley y protagonizada por Ethan Hawke y Russell Crowe, un relato de supervivencia ambientado en los años 30, en plena Gran Depresión.

La historia sigue a un grupo de prisioneros que reciben una promesa de libertad: transportar un cargamento de oro a través de un territorio salvaje y plagado de amenazas. Lo que comienza como una misión desesperada pronto se convierte en una pesadilla marcada por la avaricia, la desconfianza y el peligro constante.

Estética de western y nervio de thriller

Para Alejandro G. Calvo, estamos ante "un peliculón" que funciona como cierre perfecto de la Berlinale. Lo que más le sorprende es cómo la película, que ya prometía por su imagen inicial -Hawke hundido hasta el cuello en un río-, termina siendo mucho más que un western: es una experiencia de supervivencia, tensión sostenida y violencia contenida.

El crítico encuentra ecos claros de 'El salario del miedo¡ de Henri-Georges Clouzot y de su remake, 'Sorcerer' de William Friedkin. "Aquí no transportan nitroglicerina, transportan oro, pero la sensación es la misma: cada paso puede ser el último", explica. La tensión no depende del artificio, sino del peso real de la carga y de cómo la avaricia va envenenando al grupo.

Calvo subraya también la contundencia de la puesta en escena: "Hay un momento en un puente que es de agarrarse a la butaca". Destaca cómo el paisaje se convierte en una amenaza constante y cómo el director maneja la violencia con sequedad, sin subrayados innecesarios. Incluso menciona la aparición de un personaje que parece sacado del cine de terror ochentero, un giro que añade una capa inquietante a la travesía.

Sobre el reparto, el crítico también es claro: "Ethan Hawke está en el mejor momento de su carrera". También elogia el trabajo del elenco secundario y la solidez del conjunto. Para él, lo más estimulante es que la película no intenta agradar ni dulcificar su propuesta: “Es dura, es física, no tiene concesiones”.

