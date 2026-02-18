El actor que interpreta a Scott en 'Más que rivales' revela el agujero de guion que tuvieron que corregir sobre la marcha: "Es una cagada"

El éxito de 'Más que rivales' no solo se ha traducido en un fenómeno de audiencias, sino que además ha generado mucha conversación tanto dentro como fuera de la pantalla. Recientemente, el actor François Arnaud ha revelado que el final de la primera temporada estuvo a punto de incluir un error importante de continuidad y también que el equipo tuvo que hacer cambios en el último momento.

Un salto temporal que cambió todo

Durante una entrevista en Smith Sisters Live, el actor explicó que la adaptación de la novela de Rachel Reid se mantuvo bastante fiel al libro, salvo por un detalle clave: el salto temporal en la relación entre su personaje, Scott Hunter, y Kip (Robbie GK). Mientras que en la novela la separación entre ambos es de apenas unos meses, en la serie la extendió a varios años, lo que terminó generando un desajuste en un diálogo crucial que tuvo que corregirse para que la línea temporal tuviera sentido.

Según contó Arnaud, hubo "una cagada en la línea temporal". "Gran parte del guion estaba muy bien hecho, pero la yuxtaposición de las dos historias hacía que no supieran cómo pasar de una a otra. Así que lo rodamos pensando que pasaron seis meses entre el cumpleaños de Kip y la copa, aunque en realidad pasan tres años", contó.

El momento en cuestión es durante el discurso de Scott al recibir el premio MVP de la MLH. En el guion original, decía: "El miedo es algo poderoso, pero este año encontré algo más poderoso". Con el salto de tres años, esa referencia temporal es incoherente. La solución fue volver a grabar esa línea mediante un reemplazo del diálogo para eliminar la mención directa al año y hacer que la transición resultara natural. "Lo vi ya corregido y funciona", aseguró el actor.

La serie, protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie como Shane Hollander e Ilya Rozanov, es una de las más comentadas de la temporada. En diciembre fue renovada para una segunda temporada, que adaptará 'The Long Game', la sexta novela de la saga 'Game Changers'. Ambientada casi una década después, la nueva temporada seguirá explorando la relación de Shane e Ilya mientras enfrentan la posibilidad de hacerla pública y las consecuencias que eso podría tener dentro y fuera de la pista de hielo.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2025