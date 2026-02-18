El genial director de ‘Oldboy’ y ‘No hay otra opción’ se sacó de la manga una película de vampiros que es de las más infravaloradas de su filmografía

Una vez más, uno de los mejores en el arte de rodar ha vuelto a ser minusvalorado por una Academia que intenta mostrarse al mundo como más abierta. Pero el gran momento creativo que está viviendo Park Chan-Wook no es suficiente para reconocerle y derribar determinados prejuicios tanto con el cine coreano como con su manera de abordarlo.

Es cierto, Park tiene tendencia a historias de lo más chocantes y ocasionalmente truculentas, alrededor de personajes bastante psicópatas y con tendencia al asesinato. Sin embargo, el coreano hace películas emocionantes y hasta tiernas sin dejar de hacerlas fabulosamente exageradas, y lo ha mostrado en una filmografía donde algo potente como ‘Thirst’ puede quedar como “una más”.

Sed insaciable

En cierto modo, esta extraña película de terror es una de las infravaloradas de su filmografía, sacándose de la manga todo un festín de vampiros, tensión sexual y religión. Una aproximación única al cine de género que ha vuelto al streaming a través de Filmin, y va bien recuperarla con el estreno de ‘No hay otra opción’.

Un sacerdote empieza a tener dudas sobre si su ayuda en un pequeño hospital es suficiente para cumplir con el mandato de Dios. Por eso mismo, se dirige a África para participar en un proyecto para salvar vidas. Por desgracia, allí contrae una enfermedad que le coloca al borde de la muerte, pero de la que logra recuperarse. Pero, a cambio, desarrollará una sed de sangre difícil de controlar.

La tensión no girará únicamente ante la contradicción del personaje por querer alimentarse de una manera que va en contra de sus creencias, sino que entrará en juego otro personaje atraído por su nueva condición, queriendo transformarse también en vampiro. Una propuesta interesante con la que jugar en plena ola de saga ‘Crepúsculo’.

‘Thirst’: intimidad perturbadora

Song Kang-ho saca adelante un complicado personaje al que Park le lanza increíbles dilemas y tentaciones, haciendo en el proceso una cercana exploración del deseo que bordea lo perturbador sin caer en mera provocación. Las interacciones humanas intrigan al director de una manera especial, y esta es su peculiar manera de plasmarlo.

Este desarrollo acaba siendo clave para las exploraciones más profundas que hace de las tensiones románticas en sus últimas películas. ‘Thirst’ es un punto de inflexión extraño y a menudo pasado por alto, aunque es otro increíble ejercicio de estilo y autoría que muestra el nivel altísimo que tiene su carrera para que esta no esté entre inmediatamente entre sus mejores películas.

