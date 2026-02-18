"Debes hacer películas para la gente que compra entradas". Margot Robbie deja claras sus prioridades a la hora de crear proyectos como 'Cumbres borrascosas'

No cabe duda de que Margot Robbie está enfrentándose a uno de los estrenos más peliagudos de su carrera con 'Cumbres borrascosas'. La "adaptación" —nótese el entrecomillado— de la novela de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell está recibiendo duras críticas por el modo en que edulcora el manuscrito original, omitiendo cualquier aspecto controvertido y tirando de whitewashing para ofrecer al público un caramelito horny y, hasta cierto punto, hueco.

Las prioridades claras

Durante una entrevista con GQ Australia, la actriz ha dejado caer unas declaraciones que invitan a pensar en que esta aproximación a la obra de Brontë tiene todo el sentido del mundo. Robbie, que también hace las veces de productora en el largometraje, ha asegurado que su prioridad a la hora de moldear un proyecto es el público y su respuesta emocional. El resto, aparentemente, es secundario.

Siempre tengo el público en consideración. Nunca jamás he estado en set pensando, "¿Qué van a pensar los críticos de esto?". Pienso, "¿Qué va a sentir ahora el público? ¿Cuál va a ser su respuesta emocional?". Creo que deberías hacer películas para la gente que va a comprar entradas para verlas. Es tan simple como eso.

Tal y como ha comentado, esta visión sobre el arte de la narrativa la comparte con Fennell, a quien ha elogiado, en parte, por su orden de prioridades en set.

Me encanta trabajar con Emerald porque siempre prioriza una experiencia emocional sobre una idea sesuda. Es muy inteligente. Tiene ideas geniales, pero dejará una idea guay a un lado para ofrecer la opción que vaya a ser más emocionante para el público. Valoro mucho esto de ella.

No seré yo quien diga que el público no es una de las grandes prioridades en producciones de un calibre presupuestario como 'Cumbres borrascosas', que ha costado a su estudio cerca de 80 millones de dólares. Está claro cristalino que no se puede agradar a todo el mundo, pero la virtud, después de todo, está en el equilibrio —o, al menos, en la búsqueda del mismo—.

