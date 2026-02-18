"Hay personas que no tienen ni idea de cómo hacer películas". Tom Cruise acabó muy decepcionado con este director ganador de un Óscar

Tom Cruise lleva ya más de 40 años en activo, tiempo en el que ha podido trabajar con grandísimos directores. Sin embargo, hay uno que acabó ganando el Óscar con el quedó terriblemente decepcionado, ya que su experiencia colaborando con Curtis Hanson en 'Ir a perderlo y perderse' no fue para nada satisfactoria.
Tom Cruise se prometió a sí mismo que "nunca voy a volver a hacer algo así"
La carrera de Cruise no había hecho más que empezar cuando fue fichado para participar en esta comedia juvenil sobre un grupo de estudiantes de instituto que está viajando desde Los Ángeles hasta Tijuana con el objetivo de perder su virginidad. El viaje acabará convirtiéndose en una increíble sucesión de peripecias.
Lo cierto es que 'Ir a perderlo y perderse' fue un rotundo fracaso comercial -apenas recaudó 1,2 millones de dólares en Estados Unidos cuando su presupuesto hacía sido de 7 millones-, siendo además destrozada sin piedad por la crítica: -apenas tiene un 18% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-.
Ya era lógico pensar que Cruise no había quedado contento con ella, pero ahora además tenemos la confirmación definitiva de ello. Y es que el propio actor ha comentado en The Guardian que "no había la calidad ni la intención de hacer una gran película", mientras que del trabajo de Hanson señala que "fue la primera vez que me di cuenta de que hay personas que no tienen ni idea de cómo hacer películas".
Eso sí, la experiencia no fue una pérdida de tiempo para Cruise, pues en EW extrajo una valiosa lección y empezó a decirse a sí mismo que "no voy a hacer algo así otra vez", ya que "lo que me dijeron que iba a hacer y lo que acabó siendo fueron dos cosas distintas". Él mismo compara así la experiencia con la de 'Taps, más allá del honor', la película que hizo poco antes que 'Ir a perderlo y perderse':
No la estoy menospreciando; esa experiencia fue tan valiosa e importante como 'Taps' para mí. Y volvía y me preguntaba: 'Bueno, ¿qué fue diferente en estos dos entornos y cómo puedo prepararme para aprender y seguir creciendo?
¿Qué fue lo que decidió Cruise entonces? Pues trabajar con un peso pesado de la industria como Francis Ford Coppola en 'Rebeldes' y además resarcirse del mal trago sufrido con 'Ir a perderlo y perderse' con 'Risky Business', la película que pegó un empujón definitivo a su carrera.
Por su parte, Hanson enderezó su carrera y su carrera acabó tocando techo en 1997 con el estreno de 'L.A. Confidental', una extraordinaria película de cine negro por la que acabó ganando el Óscar. Eso sí, por su faceta como guionista, ya que ese año la estatuilla al mejor director fue para James Cameron por 'Titanic'.
