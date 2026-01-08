Tom Cruise se une a Star Wars de la mano del director de 'Stranger Things' en un rol inédito para él hasta ahora

Tom Cruise es una de las mayores estrellas de Hollywood, lo cual le permite ciertos privilegios fuera del alcance de la práctica totalidad de actores. El último ejemplo lo tenemos con que se haya unido a la nueva película de Star Wars que prepara Shawn Levy, director de diez episodios de 'Stranger Things'.

Eso sí, Cruise no se ha unido a 'Star Wars: Starfighter' como actor, pues su participación será como cámara durante un duelo acuático de sables láser. Por lo visto, el actor tuvo la oportunidad de acudir al rodaje de la película en Londres y Levy bromeó con la posibilidad de que Cruise manejase una de las cámaras, pero la estrella de 'Misión Imposible' se puso de inmediato manos a la obra.

Una escena con el toque de Tom Cruise

Al menos así lo explica el propio Levy en The New York Times, destacando que Cruise se hizo con la cámara se inmediato, se metió en el estanque donde transcurría la acción y se puso a grabar. No me cabe la más mínima duda de que en Lucasfilm harán todo lo que esté en su mano para usar algo de lo que rodase Cruise, pues es un golpe de marketing demasiado bueno como para no utilizarlo.

Además, Levy no ha dudado en mostrar su entusiasmo al respecto: "Ahora, cuando veáis la película, sabréis que parte de ella fue rodada por Tom. ¡Es genial!". Por mi parte, tengo mis dudas sobre que vayan a mantenerlo tal cual -que Cruise sabe mucho de cine, pero tanto como para clavar algo así...-, pero no dudo que algo habrá de lo rodado por él ejerciendo como operador de cámara.

Protagonizada por Ryan Gosling, Matt Smith y Mia Goth, el estreno exclusivo en cines de 'Star Wars: Starfighter' está previsto para el 28 de mayo de 2027.

