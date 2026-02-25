La Chilindrina y El Chavo vuelven a juntarse después de más de 30 años. El drama del "universo Chespirito" llega a su fin

"¡Este es el programa número uno de la televisión humorística!", sonaba cada vez que empezaba un episodio de 'El Chavo del 8'. Y vaya que si lo era: desde sus inicios en 1973, tras funcionar como sketch en 'Chespirito', hasta su final en 1980 (aunque volvió a formar parte de 'Chespirito' hasta 1992), Roberto Gómez Bolaños supo crear magia no solo para México, sino para la programación de medio mundo, que se rindió a los pies de Quico, el Chavo, Don Ramón y la Chilindrina. Poco imaginaban que la telenovela empezaría después.
¡Vas a ver, te voy a acusar con mi papá!
Antes de que 'El Chavo del 8' terminara, Carlos Villagrán decidió marcharse con su personaje a otra parte: en 1978 grabó su último episodio y se dispuso a hacer su propio show utilizando tanto la apariencia como el nombre de Quico. Bolaños aceptó en un principio, pero, tras una denuncia por parte de su antiguo compañero, que quería considerar al personaje de su autoría (y perdió, claro), se abrió una cruenta guerra entre ambos.
Villagrán tuvo que cambiarle el nombre (de Quico a Kiko, ya ves tú) para poder utilizarlo, y se marchó a hacer programas con él como protagonista a Venezuela, donde perpetró (no merece otra palabra) 'Niño de papel', 'Federrico', 'Las nuevas aventuras de Federrico', 'Kiko Botones' y '¡Ah qué Kiko!', ya rodado de vuelta en México. No terminó de tener la misma fama, pero Villagrán sigue utilizando al personaje incluso a día de hoy, a sus 82 años: la última vez que se le vio en televisión fue en 2023, cuando hizo varios vídeos contra la inmigración ilegal colaborando con la embajada estadounidense. Es lo que hay.
Sí, ya sé que el artículo iba sobre otro drama, pero hay que nombrar a Quico para entender lo que pasó con La Chilindrina, el personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves y al que la actriz quiso dar salida tras el final de 'El Chavo del 8'. En 1994, la actriz fue al registro de propiedad intelectual y quiso registrar a un "nuevo" personaje, al estilo de lo que hizo Villagrán con Kiko, llamado "la Chili". Sin embargo, los registradores se fijaron en que los personajes de Bolaños no habían sido renovados en los 15 años anteriores. "Si quieres los puedes registrar todos", le contaron. En su lugar, se conformó con la Chilindrina, que fue entonces oficialmente suyo. Y ahí vino el desastre.
Fue sin querer queriendo
La actriz, que ya estiró el chicle con la película 'La Chilindrina en apuros' (con guion y aprobación de Bolaños) y la serie 'Aquí está la Chilindrina', entró en guerra con Bolaños por los derechos del personaje, mientras ella grababa discos (como 'Navidad con la Chilindrina' o 'Todo La Chilindrina'), hacía espectáculos (como 'La Chilindrina on ice') o participaba en cameos de todo tipo. De Las Nieves ganó finalmente el juicio por los derechos del personaje, pero para entonces la relación entre ambos era insostenible, y lo que era una amistad acabó convirtiéndose en una pesadilla.
Por eso, cuando en 2006 Bolaños anunció el estreno de 'El Chavo animado', lo hizo con todo el reparto de personajes, desde Doña Florinda hasta el Profesor Jirafales e incluso Quico, pero La Chilindrina no aparecía por ningún sitio. Sí que lo hizo en su episodio piloto, donde le puso voz Liliana Barba, pero el capítulo no se emitió nunca, y el personaje, pese a la reconciliación televisiva de los dos antiguos amigos, nunca vio la luz en la serie... aunque se sabe que Bolaños tenía el permiso explícito de la actriz para utilizarlo si quería.
Y así llegamos hasta 2026, cuando, más de tres décadas después, La Chilindrina ha vuelto al "Chavoverso", y de manera absolutamente oficial. Bueno, de la mano de McDonald's, que, tras un vídeo de De Las Nieves homenajeando a Bolaños en el que habría sido su 97 cumpleaños, ha lanzado una promoción de Cajita Feliz en la que regalará, junto a la comida, 10 cuentos distintos de 'El Chavo animado' donde, esta vez sí, veremos por fin al personaje interactuando con Don Ramón y abrazándose con El Chavo, como vemos en Twitter.
La cosa no acaba aquí: además, ya se está preparando una nueva serie animada del personaje donde, esta vez sí, todos los personajes se reencontrarán en la pantalla. Hasta entonces, este emotivo homenaje tendrá que valernos. La muestra definitiva de que El Chavo, desde luego, es inmortal en nuestros corazones.
