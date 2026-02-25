'Industry' llega a su final. HBO se despide de Pierpoint y renueva su aclamada serie por una temporada 5 y última

Pierpoint echa el cierre. Tranquilos, no es un spoiler (espero, no estoy al día con la serie) sino una forma de hablar ya que desde HBO han anunciado que 'Industry' tendrá una temporada 5 y final. Es decir, toca despedirse de Harper, Yasmin y demás porque la serie ambientada en el mundo de las finanzas terminará próximamente.

«A diferencia de algunos de nuestros personajes, sabemos cuándo hay que irse de una fiesta», aseguran Mickey Down y Konrad Kay en el comunicado de prensa que ha desvelado este final. Según los creadores de la ficción, llevaban tiempo además pensando en la mejor manera de terminar la serie y ha llegado el momento.

Las industriales

El anuncio llega en los días previos al estreno del final de la temporada 4, programado para el próximo domingo (lunes ya en España). Una entrega en la que hemos visto a Harper (Myha'la) y Yasmin (Marisa Abela) envueltas en, digamos, relaciones intensas cuando una estrella de la tecnología financiera pone todo patas arriba.

A lo largo de los años, el boca a boca ha hecho que la audiencia de 'Industry' no haya parado de crecer. Desde HBO Max hablan de que esta temporada 4 la serie ha congregado una audiencia un 30 % mayor que en la temporada 3, que ya de por sí había crecido un 40 % respecto a la segunda.

Junto a Myha'la y Marisa Abela, la temporada 4 de 'Industry' ha contado en su reparto con Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.

