Christian Bale se enfrentará a Leonardo DiCaprio en 'Heat 2'. Michael Mann está perfilando un reparto de auténtico lujo para la esperada secuela

Ha llovido mucho —tal vez demasiado si tenemos en cuenta las pasiones que despierta el proyecto— desde que comenzamos a recibir las primeras noticias de 'Heat 2'. La secuela del magnífico thriller de acción dirigido por Michael Mann y estrenado hace ya 31 años se está haciendo de rogar, y el goteo de información no está ayudando demasiado a calmar los nervios sobre todo si tenemos en cuenta las últimas bombas que estamos recibiendo al respecto.

Leo vs Christian

La más reciente no ha sido otra que el fichaje de Leonardo DiCaprio como protagonista del largometraje que continuará el legado de la que, según ha asegurado, es "la mejor película criminal que se ha hecho durante mi vida". Pero ojo, porque acabamos de conocer al actor que tendrá enfrente, y sólo con el dúo principal ya podemos decir que 'Heat 2' tendrá un reparto de auténtico lujo.

Después de que los rumores comenzasen a circular por diferentes medios y redes sociales, Jake Hamilton ha confirmado que Christian Bale acompañará a DiCaprio. Esto supondrá su reunión con el director después de la encomiable 'Enemigos públicos', el thriller de atracos ambientado durante los orígenes del FBI protagonizado por Johnny Depp y estrenado en el año 2009.

Por lo pronto, los detalles sobre 'Heat 2', basada en la novela homónima escrita por el propio Mann continúan siendo escasos. Sabemos que, de seguir a pies juntillas el material original, se ambientará en dos periodos temporales diferentes —uno en los años 80 y otro a comienzos de la década de los 2000— y que la ciudad de Los Angeles cederá protagonismo a Chicago. Pero todo son especulaciones por el momento.

Sea como fuere, tiene pinta de que tendremos que armarnos de paciencia, porque 'Heat 2' continúa en fase de preproducción y no tiene un inicio de rodaje y, mucho menos, una fecha de estreno marcadas en el calendario. Estaremos al corriente.

