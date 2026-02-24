Timothée Chalamet promete que 'Dune 3' será un inquietante fin de fiesta a la altura de lo esperado. "Yo fui más intenso"

'Dune' acompañó a Frank Herbert durante 20 años de su vida, desde la publicación del primer libro en 1965 hasta 'Casa Capitular: Dune', lanzado tan solo un año antes de su muerte. Para Timothée Chalamet y Denis Villeneuve no va a ocupar tanto tiempo, pero sí que habrá supuesto un lustro de sus vidas dedicado a vagar por el desierto montados en gusanos de arena. Sin embargo, según nos asegura el actor, todo habrá merecido la pena al ver la tercera (y a priori última) entrega.

Si te pica pues te arraskis

Chalamet ha hablado con Matthew McConaughey en un encuentro auspiciado por Variety, y allí es donde ha dejado ver un poco cómo se siente respecto a 'Dune 3': "Venía de 'Beautiful Boy' y 'Call Me by Your Name', películas mucho más naturalistas, y esta era una película a lo grande, así que me sentía intimidado. Pero, sobre todo en esta tercera, todo lo bueno que se ve en la pantalla se debe a la libertad de movimiento y la libertad de elección. Y con Denis, realmente teníamos un buen ritmo. Es la más inquietante. Es un gran cambio".

En la primera 'Dune', tuvimos una secuencia con un ornitóptero que tuve la oportunidad de volver a hacer en la tercera, pero esta vez estaba mucho más preparado. En 'Dune 3', a diferencia de la primera película, llegué temprano y estudié el panel de control, todo tipo de jeroglíficos y cosas que no están ligadas a la realidad. Quería saber para qué servía cada botón e inventarme una dinámica con ellos.

De hecho, según ha afirmado, su estatus como actor doblemente nominado al Óscar (por 'Marty Supreme' y, el año pasado, por 'A complete unknown') no ha cambiado su perspectiva de la saga: "No quería dar nada por sentado ni un solo instante. Todo era sagrado, y era la última vez que hacía una película de 'Dune', así que quería tratarla como algo sagrado. Porque la gente puede darse por satisfecha, pero yo fui más intenso en la tercera. Sentí que era el impulso natural, así que quise empujar contra eso con todas mis fuerzas".

Tendremos que esperar hasta el 18 de diciembre para ver el último aliento de Chalamet en Arrakis... y aún un poquito más para saber qué van a querer hacer con una saga como esta, que ha recaudado 1125 millones de dólares con solo dos películas. Dejarla apartada no es una opción. No mientras quede especia que producir.

