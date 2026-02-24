El director de 'Predator: Badlands' desvela el final original y el consejo que le dio James Cameron: "Me insistió mucho en dejarlo así"

Estos días se vuelve a hablar mucho de 'Predator: Badlands' tanto por su estreno en streaming como por su lanzamiento en formato físico. Es en esto último donde encontramos un audiocomentario en el que el director Dan Trachtenberg desvela el final original de la película y el motivo por el que no le quedó otra que cambiarlo.

"La gente quería más peleas"

Trachtenberg señala que al principio "era mucho más como un premio al final de la película. Era un cruce entre Leone y Kurosawa, un duelo medio pistolero y medio samurái". En concreto, así resume lo que sucedía originalmente:

Dek estaba con Thia y Bichito. Padre está enfadado y se atacan. Al ver la sangre, se piensa que Dek ha muerto. Luego vemos que la sangre gotea de sus guanteletes, y vemos que es Padre el que está cortado. Luego Bichito se come la cabeza y se acabó.

Así se rodó originalmente, pero al hacerse varios pases de prueba, quedó claro que el público no estaba satisfecho con esa resolución: "La gente quería más peleas entre Padre y Dek tras la tensión del primer acto", por lo que la primera decisión fue que "añadimos un par de Predators más a la pelea", lo cual da pie a un momento muy espectacular en el que de Dek acaba con ambos de un único golpe.

Sobre la confrontación directa con el padre de Dek, continúa destacando que "visualmente está inspirado en 'Predator: La Presa'. Jeff hablaba de 'Macbeth', la versión de 2015. Inspiró la secuencia del claro en llamas, y siempre ha sido una buena fuente de ideas para nosotros".

Tras añadir todo lo que sucede entre medias, Trachtenberg mantuvo que Bichito se comiera la cabeza de Padre, y que además también aparezca por ahí Thia (Elle Fanning). Es un recurso que puede llamar la atención de algunos espectadores porque no habíamos visto antes a esos personajes en la escena, pero bueno, tampoco es que quede mal.

Por último, el cineasta confiesa que no las tenías todas consigo a la hora de cerrar la película mostrando la temible llegada de la Madre de Dek en una nave, por lo que no dudó en pedir consejo al mismísimo James Cameron, quien le dejó muy clara su postura:

He contado historias en viajes de hablar con James Cameron, antes de rodar, pero también le enseñamos la versión final. Le pregunté sobre este momento. No sabía si acabar la película así e insistió mucho en dejarlo así.

Tenéis disponible 'Predator: Badlands' en streaming a través de Disney+.

