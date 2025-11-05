James Cameron no confiaba en que 'Predator: Badlands' fuese a funcionar hasta que vio el montaje final. Por eso mintió a su director

Tal como demostró Zach Cregger cuando comentó su experiencia rodando y en el proceso de posproducción de la genialísima 'Weapons', pocas cosas hay mejores que contar con uno de los grandes nombres de Hollywood ofreciéndote su sabiduría. En su caso fue David Fincher, y en el de Dan Trachtenberg, que está a punto de aterrizar en nuestros cines con 'Predator: Badlands', nada menos que el mismísimo James Cameron.

Confi, tío

Según ha explicado en una entrevista con The Hollywood Reporter, mientras se encontraba rodando su último largometraje en Nueva Zelanda, recibió una invitación de Cameron, que reside en el mismo país —donde también ultima la tercera parte de 'Avatar'— para que fuese a visitarle a sus estudios en Wellington. Después de un viaje de 8 horas en coche, el bueno de Dan llegó a su destino para encontrarse con un elogio inesperado durante la cena.

“Cuando se sentó [a cenar], me dijo: ‘Estuve pensando en lo que estás haciendo, y creo que va a funcionar’. Ese viento a favor me llevó de vuelta a Auckland para contárselo al equipo. La bendición de alguien que ha superado desafíos imposibles fue absolutamente increíble”.

Lo gracioso de la historia es que, durante la fase de posproducción de 'Badlands', Cameron reveló lo que parece un truco de psicología inversa. Parece ser que no tenía tanta confianza en la nueva aventura del Yautja.

“Tenía en mente algunas preguntas concretas y quería ver si podía darnos alguna nota útil. Así que vio la película hace un par de meses y me dijo: ‘Voy a serte sincero. Cuando oí por primera vez lo que estabas haciendo, pensé que no iba a funcionar. Pero, joder, lo has conseguido’".

A día de hoy, Trachtenberg continúa intentando dar sentido al vaivén de Cameron pero, independientemente de si fue un lapsus de memoria o algo plenamente consciente, lo verdaderamente importante es que escuchó las palabras que necesitaba oír para confiar en su trabajo y llevar 'Predator: Badlands' a un nuevo nivel.

“O bien no recordaba aquella primera conversación que para mí significó tanto, o bien sabe exactamente lo que alguien en mi posición necesita oír para seguir adelante. Creo que es más lo segundo. Nos dio ese empujón en los momentos justos, y por eso me aseguré de darle un agradecimiento especial”.

