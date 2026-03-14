'La guerra de los mundos' de Ice Cube arrasa en los Razzie. Los antipremios del cine reparten a diestro y siniestro en un vídeo poco inspirado hasta arriba de IA

A poco más de un días de que la Academia de cine estadounidense reparta sus ansiados Premios Oscar, en los que cintas de prestigio de la talla de 'Los pecadores', 'Una batalla tras otra', 'Marty Supreme' o 'Hamnet' se batirán en un encarnizado —o no tanto— duelo par amasar el máximo número de estatuillas, los Razzie han repartido los galardones a lo peor del curso cinematográfico. La máxima "triunfadora", por así decirlo, no sorprende en absoluto.

Lo peor del año

Como era de esperar, 'La guerra de los mundos' dirigida por Rich Lee, considerada una de las peores producciones de todos los tiempos, se ha llevado el premio gordo como la peor película de 2025, haciendo la manita con las victorias en las categorías de peor actor para Ice Cube, peor precuela, remake, rip-off o secuela, peor director para Rich Lee y peor guion para Kenny Golde y Marc Hyman.

Las categorías interpretativas se han repartido entre Rebel Wilson, que se ha llevado el Razzie a la peor actriz por 'Boda letal', Scarlet Rose Stallone, que ha amasado el premio a la peor actriz de reparto por 'Pistoleros', y "Todos los siete enanitos artificiales" del remake en acción real de 'Blancanieves' levantando el Razzie al peor actor de reparto. Siete criaturas de lo más inquietantes que también se han llevado el premio al peor combo en pantalla.





La cara positiva de estos antipremios, que no son todo mala leche, llega de la mano de Kate Hudson, que se ha llevado el Razzie Redeemer Award —que sería algo como un premio a la redención tras una carrera de dudosa calidad— por su interpretación en 'Song Sung Blue', que le ha servido para hacerse con una nominación al Oscar después de llevarse varios Razzie a lo largo de su trayectoria profesional.

Puedes ver el anuncio de los ganadores en el vídeo bajo estas líneas. Vídeo que, por cierto, podría ser nominado al Razzie a la peor creación online del año por su horrenda regurgitación de imágenes generadas con inteligencia artificial. No esperábamos menos de gente que se dedica a rajar del trabajo de otros sin ningún tipo de filtro.

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