Se acaba de estrenar una de las peores películas de ciencia ficción de la historia. Tan mala es que llevaba 5 años olvidada en un cajón

Mi mayor pecado cinéfilo es disfrutar muchísimo de las películas malas en las que todo el mundo se esforzó durante su rodaje, pero que no pudieron sacar adelante. Maravillas como 'Troll 2', 'Birdemic', 'Los Pájaros 2', 'Bolero', 'Gotti' o 'El apocalipsis' ('Left behind') que no hay por dónde coger... y donde, precisamente, radica su belleza. Ahora, un nuevo título se une a este panteón de lo terrible: la adaptación de una obra maestra de la ciencia-ficción que llevaba cinco años rodada y escondida en un cajón. Ahora, por fin, sabemos por qué.

Ice Cubitos, hay en la nevera

Desde que H.G. Wells publicara 'La guerra de los mundos' por capítulos entre 1895 y 1897, se ha convertido en una de las bases fundacionales de la ciencia-ficción moderna, con adaptaciones tan míticas como la radiofónica de Orson Welles o el blockbuster de Steven Spielberg. Siguiendo el legado, 'La guerra de los mundos', con Ice Cube como protagonista, trata de ser una puesta al día del mito, pero se ha caído con todo el equipo en su estreno americano en Amazon Prime Video (que a España, tristemente, aún no ha llegado).

La película, al igual que otras como 'Searching' o 'Open Windows', transcurre íntegramente en la pantalla de un ordenador, donde vemos cómo Will Radford (interpretado por Ice Cube), del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, trata de parar una invasión extraterrestre. Junto a él están Eva Longoria y Clark Gregg, que no es que confiaran en el proyecto al cien por cien, sino que, probablemente, se aburrían en sus casas.

Y es que 'La guerra de los mundos' se rodó a finales de 2020, durante la pandemia de COVID, y cada uno de los actores se grabó a sí mismo, sin saber muy bien a qué estaba dando la réplica. Por lo que se puede ver en los clips que se han colgado en Internet, lo mejor que se puede decir es... que se nota. Además, para sumar a la ignonimia, a lo largo de toda la película se pueden ver anuncios de productos de Amazon, el streaming que compró los derechos después de que Universal la produjera. El resultado final es tan brutal que ha obtenido un 0% de aprobados en Rotten Tomatoes, una cifra tan difícil de alcanzar como el 100%, si no más. Pingüe logro el suyo.

¡Que vienen los aliens, abre Amazon!

La verdad es que su director, Rich Lee (este es su debut y, probablemente, última película) se lo ha buscado, aprobando que el equipo de marketing pusiera como subtítulo de la cinta "Es peor de lo que crees". Obviamente, tanto las redes sociales como los críticos se han lanzado a la yugular ante este estropicio que todo el mundo está disfrutando triturando en Twitter y TikTok. Tras las cámaras, como productor, está Timur Bekmambetov, al que conoceréis por ser uno de los autores del "universo 'Searching'". Pero 'La guerra de los mundos' no es 'Searching'. Ya le gustaría.

Dicho en palabras de Peter Debruge, crítico de Variety: "¿Cuántas personas verán este sinsentido el suficiente tiempo para llegar a la parte en la que el repartidor de Prime salva el día, diciéndole a Will 'Necesito que hagas un pedido oficial en Amazon para activar el dron'?". No es de extrañar que la película estuviera en un cajón tanto tiempo, esperando a que alguien tuviera a bien hacer de tripas corazón y lanzarla, aún a sabiendas de lo que iba a pasar. Porque hasta los directores de este tipo de películas saben que no van a acabar bien.

Se desconoce cuándo va a aparecer en el Amazon Prime Video de nuestro país, pero dado que en redes sociales ya están diciendo que es incluso peor que la versión de The Asylum (y su secuela), a los amantes del cine cutre solo nos queda relamernos y esperar con ganas el último suspiro de las películas de bajísimo presupuesto y calidad rodadas durante el COVID. Esta, como todas ellas, es peor de lo que parece.

