La peor película de terror de la historia tuvo tres secuelas que nadie conoce, y es por un buen motivo

Si te pones a ver 'Troll', la película de terror adolescente de 1986, es posible que lo único que te llame la atención realmente sea que el niño protagonista se llama Harry Potter Jr, hijo de Harry Potter Sr (y, a priori, sin ninguna relación con JK Rowling). La película en sí es entretenida, predecible y sin nada especial que ofrecer al espectador. De hecho, hoy por hoy sería una de tantas que se habría quedado en el pasado y, como mucho, en alguna sesión doble gamberra si no fuera porque su secuela, 'Troll 2', se convirtió en un éxito de culto internacional y un primerizo hit de las redes sociales gracias a su "Oh my goooood" y sus efectos visuales cutres. Si no la has visto, francamente, ya tardas.

2 Troll 2 Furious

Hacer la secuela falsa de una película tan olvidable como 'Troll' parece un chiste hoy en día, pero lo cierto es que fue un éxito bastante razonable (sobre todo teniendo en cuenta que su presupuesto no llegó al millón de dólares), y Claudio Fragasso, el director de esta segunda parte, lo vio claro: aunque originalmente se llamaba 'Goblins' y se trataba de una comedia de terror contra los vegetarianos, vendería más con el nombre de 'Troll 2'. ¿Tenía algo que ver con la original? Absolutamente nada, pero, ¿quién les iba a parar los pies?

Esta era la cuarta película de Fragasso como director, pero ya era conocido en la industria de la serie B como el guionista de joyas del cine cutre como 'Zombi 3', 'Robowar' o 'Año 225 después del holocausto'. Si no has visto 'Troll 2', ya puedes imaginar que de pronto y por arte de magiano se convirtió precisamente en Martin Scorsese. La película fue risible, con el tiempo cayó en el olvido y solo se recuperó gracias a Internet, con un legado en forma de proyecciones golfas, en ocasiones en sesión doble con películas "tan malas que son buenas" como 'The Room'. Para hacernos una idea de la fama de esta secuela, en 2007 llegó a haber un evento fan en Morgan (Utah), el pueblo de 4071 habitantes donde se rodó.

Y aunque Fragasso estuvo durante años planeando su secuela oficial, 'Troll 2: Parte 2', lo cierto es que jamás llegó a nada. Y claro, tarde o temprano otras películas le hicieron a 'Troll 2' lo que esta le hizo a 'Troll'. Temprano, concretamente. Y es que la primera 'Troll 3' se estrenó... ¡meses antes que la primera secuela! Eso sí, con otro título, 'Quest for the mighty sword', que en España se tradujo como 'Ator: La leyenda de la espada de Graal'. No, no fue un intento cutre de aprovecharse del éxito de 'Ator, el poderoso': se trataba realmente de la cuarta parte de la saga (aunque en muchos países se vendió como la tercera, pasando por alto 'Ator: el guerrero de hierro'), que, por algún motivo, en Alemania decidieron ignorar conscientemente. ¿'Troll 2' tuvo cierto éxito en las fronteras germanas? Pues ya está, 'Troll 3'.

Tres son multitud

Es cierto que salen gnomos, pero más allá de eso no hay ninguna unión con la saga ni ninguna excusa argumental. Eso no impidió que también fuera conocida allende los mares como 'The Hobgoblin' y 'Ator III: The hobgoblin', porque uno nunca sabe con qué título va a tener éxito, al fin y al cabo, y a nadie le hace daño tirar espaguetis contra la pared para ver si alguno se pega. Sin embargo, no fue la única 'Troll 3' falsa que se comieron a inicios de los 90. En 1991 se estrenó 'The Crawlers', conocida en España como 'Contaminación 7', la historia de un apocalipsis nuclear que hace mutar a las plantas y convertirlas en máquinas de matar. ¿Qué mejor excusa para hacer otra 'Troll 3'?

El encargado de esta barrabasada fue Fabrizio Laurenti (con partes dirigidas por el mismísimo Joe D'Amato), que fue el primer sorprendido por este nuevo título, porque 'Contaminación 7' ni siquiera contaba con ningún tipo de troll, duende o criatura de fantasía. Ah, tampoco tenía unión con 'Contaminación', la película italiana de 1980 más conocida en España como... 'Alien invade la Tierra'. En esta época no se tiraba nada y la propiedad intelectual era una leyenda, vaya.

Entonces, ¿qué? ¿Hubo dos 'Troll 3' falsas, y ya está? Por supuesto, no hay dos sin tres: en 2019 se estrenó, finalmente, su secuela oficial, después del éxito del documental 'Best Worst Movie' y de todos los homenajes hacia la secuela original. Su título, 'Under ConTroll: Possessed by a Master' (también conocida como 'Trolls World'), en la que George Hardy volvía, 29 años después, a la franquicia que, para bien o para mal, le dio fama. Obviamente, la película salió exclusivamente directa a vídeo y los que la han visto dicen que es "tan mala que es buena" pero hecha a posta, quitándole la gracia al visionado.

Y ahora que sabemos que se hizo justicia (aunque casi nadie lo sepa), ¿alguien se apunta al maratón de la saga de cinco películas más inconexa posible?

