'American Psycho 2' existe, y también 'Odisea en el espacio' versión 2010. Estas son algunas de las secuelas más surrealistas de la historia del cine

Si hay algo que el tiempo nos ha enseñado es que cualquier película, por querida e intocable que parezca, es totalmente vulnerable a que el estudio autorice una continuación imprevista. El peor de los casos es, como veremos a continuación, cuando esta no tiene ni la aprobación ni siquiera el conocimiento de los creadores originales. Aquí va una selección de algunas de las secuelas más innecesarias e impredecibles de la historia.

'El exorcista II: El hereje'

Fueron muy valientes estrenando esta película tan solo cuatro años después de la original. La que estaba considerada una de las mejores películas de la historia. A día de hoy sabemos que el clásico está muy lejos de ser intocable. No solo 'El hereje' le siguió, también 'El exorcista III', una precuela de origen y la más reciente y fallida 'El exorcista: Creyente' entre otras. Ante tal colección la secuela del 77 no parece tan mala y no son pocos los que de hecho la reivindican como un trabajo rupturista que no se conformó con replicar la anterior.

'2010: Odisea dos'

Una de las secuelas más impensables de la historia se atrevió a tocar a la vez un clásico de autor y una de las mejores películas de la historia. '2010: Odisea dos' (en la que Kubrick por supuesto no participó en absoluto) no solo vuelve al espacio para tratar de repetir una historia irrepetible, sino que en una extraña decisión por diferenciarse opta por un estilo opuesto lleno de diálogos explicativos y una historia de americanos contra rusos como razón de ser de la película. Si no es más odiada es porque realmente cayó en el olvido.

Prácticamente cualquier clásico de Disney

Son tantas que acabamos antes si las metemos en el mismo saco. Otras películas que muchas personas prefieren olvidar son las segundas y a menudo terceras partes de los clásicos de Disney. Desde 'Tarzán y Jane' (que va de Jane buscando un regalo de aniversario) a 'Aladdín y el rey de los ladrones', estas historias directas a video eran aventuras mucho más relajadas y diseñada solo para aquellos que querían pasar más tiempo con sus personajes favoritos. Casi todos se pueden ver en Disney+.

'¿Qué pasó con el bebé de Rosemary?' ( o 'La semilla del diablo 2')

Hay también tantas secuelas extrañas de terror que casi que se podría hacer una lista solo de ellas. Otra de las más inesperadas es la secuela del clásico de Polanski, hecha directamente para televisión, y con prácticamente nadie del equipo o el reparto original. Su perezoso título es indicativo del resto de la película, que seguía los eventos de Rosemary y su hijo Adrian en su intento de alejarlo de la secta.

'Donnie Darko. La secuela' (o 'S. Darko')

La misteriosa y única 'Donnie Darko' sigue siendo a día de hoy un thriller psicológico como ningún otro. Quizás por esa razón la productora Flower Films pensó que necesitaba una secuela. Ambientada siete años después de la original, cuenta la historia de Samantha, la hermana de Donnie y joven de dieciocho años que sufre su propia odisea tras huir de casa de sus padres. Se trata de otro thriller psicológico sin mucha chispa que vive de las rentas de la original y se ganó críticas terribles.

'American psycho 2: El legado de Patrick Bateman'

Sea como sea la recientemente anunciada versión de Luca Guadagnino, probablemente no será más odiada que la protagonizada por Mila Kunis. La historia sigue los pasos de Rachael Newman, una sociópata estudiante de criminología que obsesionada por destacar por encima de los demás, y a quien para ello no le importará ir acabando con la vida de sus compañeros de clase. La cinta no parecía entender muy bien lo que hacía especial a la original más allá de replicar la estructura básica de slasher.

'The Jesus Rolls'

Hacer un spin-off de un personaje querido de los Coen para una de sus cintas más de culto resultó ser una decisión tan comercialmente contraintuitiva como suena. 'The Jesus Rolls' pasó totalmente debajo del radar y las críticas no acompañaron. Pese a todo, algunos sí la disfrutaron y entre ellos estuvo su protagonista, guionista y director John Tuturro, para quien esto fue claramente un proyecto muy personal en el que los Coen prefirieron no inmiscuirse demasiado. Tuturro estuvo muy bien acompañado con un reparto lleno de actorazos como John Hamm o Susan Sarandon.

'Hamlet 2'

Esta es un poco trampa, pero es interesante de cualquier manera. 'Hamlet 2' no es exactamente un intento de secuelizar el clásico de Shakespeare, o al menos no lo es si quitamos el filtro metanarrativo. La película es una especie de 'Birdman' desatada, con un ex-actor (Steve Coogan) que es ahora un profesor de dramaturgia tratando de recuperar su estatus interpretativo. Lo que se le ocurre para ello es montar una secuela del clásico de Shakespeare, que tendrá ahora viajes en el tiempo y números musicales.

'Titanic II'

Viendo uno de los dramas más populares y tristes de la historia, no fueron pocos los que pensaron que merecía la pena intentar sacar tajada. Un cineasta que fue especialmente pícaro fue Shane van Dyke, quien dirigió una película llamada nada más ni nada menos que 'Titanic II' que no contenta con llamarse así, tenía exactamente la misma trama que la original. El mismo director dirigió otra película llamada 'Paranormal Entity' dos años después del estreno de 'Paranormal Activity', por lo que aquí hay un patrón. Se puede ver en Prime Video.

'El libro de las sombras: Blair Witch 2'

La industria cinematográfica no ha tratado del todo bien a los creadores de 'La bruja de Blair'. La propia compañía que les arrebató la saga de las manos se encargó de hacer una secuela que poco o nada tenía que ver con el fenómeno cultural del original. Esta continuación no apostaba por el estilo de metraje encontrado que la anterior popularizó y no tenía nada que ver en tono, pareciéndose más a un terror adolescente dosmilero con escenas verdaderamente ridículas.

