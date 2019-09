Tráiler de 'The Jesus Rolls', la tardía secuela de 'El gran Lebowski' dirigida y protagonizada por John Turturro

Nota: El tráiler se encuentra únicamente doblado al italiano. En cuanto aparezca uno en su versión original o doblado/subtitulado al castellano/español actualizaremos el post.

Los Rompepelotas

Los cinéfilos del mundo que llevan ya más de veinte años rindiendo culto a 'El gran Lebowski' ya tienen más cerca la largamente esperada secuela/spin-off del clásico de los Coen. 'The Jesus Rolls' se estrenará en Italia el próximo mes y su distribuidora local, Europictures, ha colgado el primer tráiler de la película. Por desgracia el tráiler no está en inglés, pero al menos promete altas dosis de Jesús Quintana rodeado de un elenco de altura.

Turturro escribe, dirige y protagoniza "The Jesus Rolls", basándose tanto en el trabajo previo de los Coen como en, atención, 'Los Rompepelotas', la película de Bertrand Blier protagonizada por Gérard Depardieu.

El Jesús de Turturro sale de prisión para reunirse con dos compañeros tan inadaptados como él, interpretados por Bobby Cannavale y Audrey Tautou. El reparto también incluye a Jon Hamm, Christopher Walken y Susan Sarandon.

“Muestra cómo de estúpidos son los hombres. De eso se trata la película: las mujeres son los personajes más fuertes y más unidos. Tuve que modificarlo un poco, pero ahora me siento muy bien al respecto. Básicamente es una exploración de Jesús saliendo de la cárcel. Es una comedia, pero una comedia muy humana", afirma el director.

La película no cuenta con la participación de los Coen. El dúo no participó en la creación de la secuela de Turturro, pero el actor asegura que tenía su bendición. "Son mis amigos, amigos cercanos y me apoyaron cuando dije que quería explorar más este personaje", dijo. "Dijeron, ¡tienes que hacerlo!".

Turturro rodó la comedia en 2016. Screen Media recogió los derechos de distribución de la película en Estados Unidos y anunció un estreno en cines para 2020.