'El Proyecto de la Bruja de Blair' cambió para siempre el cine de terror. Y parte de su mérito artístico se debió a un error

En 1999, 'El proyecto de la bruja de Blair' cogió al mundo por sorpresa en gran parte gracias a su campaña de marketing, que anunciaba que la película mostraba imágenes reales de un grupo de jóvenes cineastas que se perdieron en el bosque en su búsqueda de una legendaria bruja. Su éxito revivió la técnica del found footage y falso documental en el cine de terror, influyendo en películas como 'Monstruoso' y 'Paranormal Activity'.

El metraje sigue a Heather, Josh y Mike en Burkittsville, Maryland, mientras hacen un documental sobre la bruja de Blair. Tras entrevistar a los residentes de la ciudad sobre la leyenda y los horrores asociados con ella, el grupo se adentra en el bosque para ver qué pueden encontrar, pero pronto se ven perseguidos por cosas extrañas que suceden a su alrededor, y se pierden. El final de la película implica que Heather, Mike y Josh murieron y la bruja fue la responsable, pero esta nunca se muestra en la pantalla.

Entre las muchas cosas que hicieron que la película destacara fue precisamente que la supuesta criatura nunca aparezca en pantalla. Esto no solo da un carácter diferente a los hechos, sino que creó todo tipo de teorías, ideas y pareidolias. Entre la mística creada alrededor del film hubo un rumor muy extendido que decía que si detenías la reproducción en el momento exacto, durante una frenética carrera a medianoche por el bosque, podías ver una figura enmascarada posada en un árbol, mientras Heather Donahue grita "¡¿Qué diablos es eso?!".

Un accidente que cambió el curso del cine de horror

Pero no importa cuántas veces se rebobine o se pause, nunca está claro a qué le está gritando. No se ve ninguna figura enmascarada. Sin embargo, hay parte de razón por la que creemos ver algo, y es que la reacción de la actriz es real, porque efectivamente está viendo esa figura que el espectador no puede atisbar. Y la razón por la que nunca se muestra esa figura fue sencillamente un error de rodaje, ya que la intención de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez era que se viera lo que realmente era la bruja de Blair.

Según el audiocomentario del DVD de los cineastas, la figura invisible a la que grita la actriz mientras huye de la tienda es el director de arte de la película, Ricardo Moreno, que iba vestido con calzoncillos largos blancos, medias blancas y pololos sobre su cabeza. Inicialmente, se pretendía que la figura se revelara en la cámara pero el cámara se olvidó de girar hacia la izquierda de Donahue para que Moreno entrara en el plano, gastando su única oportunidad.

Podría haberse repetido la toma, pero era más importante la reacción real de la actriz que la revelación, con lo que solo había una oportunidad. Fue un despiste tonto sí, pero igualmente satisfactorio, porque Donahue realmente no tenía ni idea de que ese personaje era Moreno y su grito fue real, nacido del terror y la confusión, una reacción pura registrada para la historia. Y al mismo tiempo, la coincidencia de no registrar a la bruja creó una ambigüedad no planeada que se ha convertido en un elemento esencial de la permanencia en el tiempo del culto a la película.

Una omisión llena de posibilidades ulteriores

Por ejemplo, en el final, una de las distintas posibilidades grabadas, con Donahue presenciando a su compañero en una esquina del sótano antes de que una presencia invisible la derribe al suelo, no sabemos qué pasa realmente. Ese momento, ha perseverado por su poder de sugerencia, que ha definido las decisiones de otras películas modernas de found footage, sustituyendo los valores de producción por la posibilidad implícita, el enigma fuera de campo y el misterio que carcome al acabar la proyección.

Si se hubiera mostrado la bruja, 'El proyecto de la bruja de Blair' acabaría ahí, pero la mitología previa y la cámara estrictamente subjetiva nos asimilan con la experiencia en primera persona hasta las últimas consecuencias, con lo que el verdadero viaje empieza una vez acabada la película, como ejemplos modernos como 'Murder Death Koreatown', que llevaba al extremo creativo estos postulados, haciendo anónima su creación, basándose incluso en un crimen real.

La decisión de no mostrar a la bruja ha llevado a todo tipo de teorías, como una que dice que cuando Heather, Josh y Mike están entrevistando a los residentes del pueblo y se encuentran con Mary Brown (Patricia DeCou) se trata de la misma bruja. La mujer afirma haber visto al ser cuando era niña, siendo supuestamente la única superviviente de un encuentro con ella. Un usuario de Reddit sugirió que en realidad esta sería la propia hechicera que decide usar a los estudiantes para alcanzar reconocimiento, para volver a atraer la atención sobre su existencia.

La revelación que nadie pidió

Sea o no cierta la teoría, en un momento Heather menciona que la mujer les dijo una cita bíblica que creían que no tenía sentido, que podría ser Génesis 31:52 que habla de un montón de rocas, como las que se encuentran posteriormente. Otras teorías hablan de que la animadversión que Heather crea entre sus compañeros podría haberles hecho llevarles a matarla, lo que tiene cierta conexión al considerar los asesinatos de Jeff Patterson en la segunda parte, que sugiere que la influencia de la bruja puede llevar a los humanos a realizar actos que no desean.

Esto puede ser una pista para lo que ocurre al final de la película original, aunque no se explica por qué todos desaparecen, pero la segunda película puede dar pistas que pueden o no ser verdaderas, aunque seguía manteniendo la identidad de la bruja, que siempre ha sido un elemento omitido en el universo de 'El proyecto de la Bruja de Blair' aunque la línea de muñecos de Todd Farlande de Movie Maniacs sacó una figura de cómo se supone que lucía.

No fue hasta la tercera parte 'Blair Witch' (2018) cuando se decidió mostrar algunos fotogramas con la "criatura" emulando de forma burda la aparición de la niña Medeiros en 'Rec', rompiendo la fina línea que acercaba la original al documento real y pasando a ser un fan fiction sin capacidad de asustar más allá de un jarreo sónico torpe e ignorante de lo que hace a la original un ejercicio de horror inimitable, aunque fuera por un afortunado accidente que ha alimentado las imaginaciones de generaciones durante casi 25 años.

