Las 31 mejores películas de terror de la década (2010-2019)

Si los años 2000 fueron una buena época para el cine de terror con su regreso a los 70, los 2010 han sido una expansión completa, explotando en diversidad y yendo más allá de la violencia y la sangre hasta cubrir zonas de horror de autor que recuperan lo mejor de Polanski o William Friedkin. El éxito en taquilla sin precedentes y la aceptación en la cultura popular la han convertido, sin duda, en la década más importante para el género desde los 80.

Repasamos en estos 31 títulos las principales corrientes, nombres, autores y filmes de más importancia dentro de estos años siguiendo un orden cronológico. Faltan muchos importantes, pero el espacio es limitado y probablemente alguno de estos otros films represente su estilo o subgénero. ¿Cuáles son tus favoritas?

Insidious (2010)

Dirección: James Wan

Reparto: Rose Byrne, Patrick Wilson, Ty Simpkins, Barbara Hershey, Andrew Astor, Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson

La primera y genuina película sobrenatural de James Wan de la década, aunque recuperaba detalles de su ‘Dead Silence’ (2007) y los hacía más comerciales, recogiendo la estela de ‘Paranormal Activity’ (2007), el director inyectó sus influencias de Mario Bava y creó un clásico del siglo XXI con poco dinero y buenas ideas.

Crítica en Espinof: 'Insidious', ya estaaaaan aquiiiiii....

‘The Crazies’ (2010)

Dirección: Breck Eisner

Reparto: Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson, Danielle Panabaker, Christie Lynn Smith, Brett Rickaby, Preston Bailey, John Aylward, Joe Reegan, Glenn Morshower.

No todos los remakes tienen éxito y, a decir verdad, George Romero ha tenido bastante suerte con sus obras de los 70. Aunque no logre captar nada de sus inquietudes ideológicas y el trasfondo moral corrupto de sus protagonistas, ‘The Crazies’ es una película de infectados ejemplar llena de acción y suspense y un tono de desesperanza que la diferencia del resto de filmes similares.

Crítica en Espinof: 'The Crazies', superar a Romero

‘Cisne negro’ (Black Swan, 2010)

Dirección: Darren Aronofsky

Reparto: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder, Barbara Hershey, Tina Sloan, Christopher Gartin, Sebastian Stan, Benjamin Millepied, Ksenia Solo.

Pura paranoia de ecos de Polanski, giallo y Satoshi Kon en la que brilla una Natalie Portman rota que logra pasar de la angustia a la ira hasta dar miedo en su metamorfosis interna y externa. La película que acercó el ángulo europeo al horror de los 2010, y que podría considerarse la pionera del inexistente tópico del horror elevado.

Crítica en Espinof: 'Cisne negro', nuestro peor enemigo

‘Stake land’ (2010)

Dirección: Jim Mickle

Reparto: Nick Damici, Connor Paolo, Danielle Harris, Kelly McGillis, Michael Cerveris, Bonnie Dennison, Sean Nelson, Traci Hovel, Marianne Hagan, Tim House.

Jim Mickle, a principios de la década una promesa que aún no había pasado por la licuadora de autores independientes de Netflix, llevó a lo más alto a la productora Glass Eye Pix en esta demasiado olvidada road movie postapocalíptica en forma de cine de iniciación cercano al western que se adelantó a ‘The Walking Dead’ en muchos aspectos.

Crítica en Espinof: Vampiros de verdad: 'Stake Land' de Jim Mickle

‘Kill List’ (2011)

Dirección: Ben Wheatley

Reparto: Neil Maskell, MyAnna Buring, Harry Simpson, Michael Smiley, Emma Fryer.

El folk horror ya se ha establecido como término de uso y deshuso pero en realidad siempre ha estado ahí. En esta producción modesta estaba de forma silenciosa y no explotaba hasta su angustioso final, pero hay que reconocerle a Ben Wheatley su experimento de mezclar terror pagano de campiña y cine de sicarios.

‘La cabaña en el bosque’ (Cabin in the Woods, 2011)

Dirección: Drew Goddard

Reparto: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Fran Kranz, Richard Jenkins, Bradley Whitford, Anna Hutchison, Jessie Williams, Amy Acker, Brian J. White, Tim De Zarn.

Impulsada por su alucinante tramo final, esta comedia de terror suele considerarse mejor de lo que es, pero si deja un buen sabor de boca es porque su clímax —apresurado y más corto de lo que uno recuerda en las revisiones— realmente es una maravilla de monster mash llevado a escala épica.

Crítica en Espinof: 'La cabaña en el bosque', una caída

‘Sinister’ (2012)

Dirección: Scott Derrickson

Reparto: Ethan Hawke, James Ransone, Juliet Rylance, Vincent D'Onofrio.

Scott Derrickson continuó su estimable ‘El exorcismo de Emily Rose’ (The Exorcism of Emily Rose, 2005) con una rotunda reformulación del hombre del saco y el mal puro junto a los códigos de casa encantada modernos, logrando uno de los mayores éxitos de Blumhouse, que lamentablemente recuerda a mejores tiempos de la productora.

Crítica en Espinof: 'Sinister', más que miedo, mal rollo

‘Lords of Salem’ (2012)

Dirección: Rob Zombie

Reparto: Sheri Moon Zombie, Christopher Knight, Dee Wallace, Clint Howard, Udo Kier.

La mejor película de Rob Zombie es esta exploración onírica del satanismo y la brujería según la casa de horror británica Tigon, el Ken Russell más irreverente o el Fulci de su trilogía de Eibon. Una obra controvertida, con problemas de producción que nos habrían dejado ver un precedente claro de ‘La Bruja’ (The Witch, 2015) pero que se postula como una de las más influyentes de esta década.

‘Expediente Warren’ (The Conjuring, 2013)

Dirección: James Wan

Reparto: Lili Taylor, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Joey King, Ron Livingston.

Podríamos poner la segunda parte como ejemplo de secuela que cambia y mejora muchos de los hallazgos de la original, pero el impacto comercial de esta la hace el nombre clave a contemplar. Quizá algo más desdibujada en el final de exorcismo rutinario, las set pieces de las palmas y el sótano son de antología, haciendo que el nombre de Wan sea el único que se repita en la lista.

Crítica en espinof: 'Expediente Warren: The Conjuring', la mejor película de terror de los últimos años

‘Under the Skin’ (2013)

Dirección: Jonathan Glazer

Reparto: Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin, Krystof Hádek.

La película que indignó a los tarugos en busca de un desnudo completo de Scarlett Johansson y se encontraron con una silenciosa crónica de una visita extraterrestre atmosférica y rayana al video arte. Una película que nació moderna y sigue dando de qué hablar, su descripción del espacio negro fue fusilado por ‘Stranger Things’.

Crítica en Espinof: 'Under the Skin', Scarlett Johansson y la depredación sensorial

‘Babadook’ (The Babadook, 2014)

Dirección: Jennifer Kent

Reparto: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West.

La voz de Jennifer Kent en el terror no nos ha durado mucho con ‘The Nightingale’ (2019), pero su debut era tal maravilla que volverla a ver con los años solo hace que reafirmarla más como un clásico moderno, una de las que plantearon el cine de terror puro y duro como una herramienta con tanto valor y prestigio como la que más.

Crítica en Espinof: 'Babadook', el terrorífico monstruo que todos tenemos dentro

‘Lo que hacemos en las sombras’ (What we do in the shadows, 2014)

Dirección: Taika Waititi, Jemaine Clement.

Reparto: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Cori Gonzales-Macuer.

El terror también puede ser una comedia. Taka Waititi Ya tenía un buen puñado de películas en su haber, pero si ahora mismo la gente está hablando de ‘Jojo Rabbit’ (2019) se debe a este descacharrante mockumentary de vampiros que jugaba con todos los tópicos del género y creaba un magnífico retablo de lo que debe ser una comedia de terror. Y dio para serie, claro.

Crítica en Espinof: 'Lo que hacemos en las sombras' es divertidísima.

‘La Bruja’ (The VVitch, 2015)

Dirección: Robert Eggers

Reparto: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson.

‘La Bruja’ es una película de terror limítrofe con el cuento de hadas oscuro y al drama religioso de época con un subtexto feminista, sin embargo, vale más como ejercicio estético y propuesta de terror basado en la anacronía de las supersticiones de los primeros colonos. Una pequeña joya que su director no ha sabido continuar en la decepcionante ‘El faro’ (The Lighthouse, 2019).

Crítica en Espinof: 'La bruja', perturbadora y fascinante

‘La cumbre escarlata’ (Crimson Peak, 2015)

Dirección: Guillermo del Toro

Reparto: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam.

Guillermo del Toro fue con todo su arsenal de cine clásico y fantástico de terror para recrear con todo lujo de detalles lo que debe de ser un drama gótico con ecos sobrenaturales. El resultado es un cuidadísimo trabajo de orfebrería estilística en donde la trama arquetípica de barba azul y Edgar Allan Poe eran lo de menos.

Crítica en Espinof: 'La cumbre escarlata', la mejor película de Guillermo del Toro

‘Last Shift’ (2015)

Dirección: Anthony DiBlasi

Reparto: Juliana Harkavy, Joshua Mikel, J. LaRose, Natalie Victoria, Sarah Sculco.

Una de las joyas perdidas en el inabarcable mercado de VOD que explotó en esta década. La clásica historia de vigilante nocturno, aquí dentro de una comisaría, en la última noche antes de clausurarla. Como las buenas historias de fantasmas, estos son más una influencia psicológica sobre una mente propensa a ello desde el principio.

‘La Pesadilla' (The Nightmare, 2015)

Dirección: Rodney Ascher

Reparto: Yatoya Toy, Siegfried Peters.

El documental sobre parálisis del sueño que puso en el mapa a Rodney Asher, autor del documental ‘Room 237’, y que se plantea, desde un primer momento, como una película de terror pura y dura. Las dramatizaciones de los relatos de los diferentes entrevistados ponen los pelos de punta, pero menos que conectar los puntos entre sus testimonios.

Crítica en Espinof: 'The Nightmare', el terrorífico documental sobre la parálisis de sueño

‘El Extraño’ (The Wailing, 2016)

Dirección: Na Hong-jin

Reparto: Hwang Jung-min, Kwak Do-won, Chun Woo-hee, Jo Han-Cheol.

Esta tremenda muestra de cine de género coreano empieza como una versión del típico thriller criminal oriental, pero la atmósfera se va enrareciendo a medida que abraza lo sobrenatural y llega a su final incendiario y estremecedor. Una pesadilla teosófica que pese a su humor se toma muy en serio el horror y el dilema de fe que plantea.

Crítica en Espinof: 'El extraño', más allá de la subversión de géneros

‘Baskin’ (2016)

Dirección: Can Evrenol.

Reparto: Muharrem Bayrak, Mehmet Akif Budak, Fadik Bülbül, Mehmet Cerrahoglu, Elif Dag.

La explosión del terror turco de los 2010 es un fenómeno que aún no ha sido asimilado en occidente, probablemente por tener una buena cantidad de ejemplos que van al susto fácil, sin embargo el nombre Can Evrenol se eleva sobre todos sus compatriotas con un relato contracorriente que mezcla las texturas del torture porn dentro de una matriz de pesadilla entre Clive Barker y Argento.

Crítica en Espinof: 'Baskin' de Can Evrenol

‘El Demonio Neon' (The Neon Demon, 2016)

Dirección: Nicolas Winding Refn

Reparto: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee.

El remake apócrifo de ‘Suspiria’ (1977) que mejora al oficial. Nicolas Winding Refn tenía un ojo en la trilogía de las madres de Argento y otro en Kenneth Anger cuando fabricó esta pieza de terror de arte y ensayo mágiko ultraestilizado. Pese a algún exceso necrófilo y lubricidad vampírica gratuita, es icónica con razón.

Crítica en Espinof: ‘The Neon Demon’, a través de sus mitos y símbolos

‘La autopsia de Jane Doe’ (The Autopsy of Jane Doe, 2016)

Dirección: André Øvredal

Reparto: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton.

Un capítulo de ‘Cuentos de la cripta’ probando nuevas texturas y elementos de terror actual. Siguiendo la pauta de ‘El Viy’, la autopsia a un cadáver se plantea como una noche velando a una muerta que esconde más de lo que parece, convirtiéndose en una historia de detectives y una noche de espantos mortuorios de vieja escuela ideal para recuperar en Halloween.

Crítica en Espinof: 'La autopsia de Jane Doe', las apariencias engañan

‘La cura del Bienestar’ (A Cure for Wellness, 2017)

Dirección: Gore Verbinski

Reparto: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Susanne Wuest, Celia Imrie, Lisa Banes.

Gore Vervinski despliega todo un carrusel de suntuosidad gótica en una remake apócrifo de la francesa ‘Tratamiento de shock’ (Traitement de choc, 1973), con un armazón Lovecraftiano y un acercamiento estético al ciclo de Poe de Corman, el cine de terror italiano de los sesenta y la textura paranoica del cine de Polanski. Una absoluta maravilla.

Crítica en Espinof: 'La cura del bienestar', enfermiza e hipnótica

‘El vacio’ (The Void, 2017)

Dirección: Jeremy Gillespie, Steven Kostanski

Reparto: Ellen Wong, Kathleen Munroe, Aaron Poole, Kenneth Welsh, Art Hindle.

Una modesta recreación de los horrores lovecraftianos de John Carpenter y Lucio Fulci que entiende mejor la experiencia del horror cósmico de sus personajes principales que el de la mayoría de adaptaciones oficiales (quizá solo rivalizando con las propias películas que homenajea y la reciente ‘Colour Out of Space’) lo cual es sorprendente viniendo de un crowdfunding que, además propone monstruos y fx prácticos alucinantes.

Crítica en Espinof: 'El vacío' rinde tributo a los clásicos del terror en forma y fondo, y le suma espíritu renovador

‘Déjame Salir’ (Get out 2017)

Dirección: Jordan Peele

Reparto: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Betty Gabriel.

Hay películas que no son, a primera vista, nada más que un thriller con ribetes sobrenaturales, pero su significado sociológico pueden cambiar el curso de la cultura. Y esto es lo que consiguió la ganadora del Óscar a mejor guion de Jordan Peele, un excelente viaje al corazón del racismo maquillado expresado en un delirio de Mad doctors y cárceles mentales.

Crítica Espinof: 'Déjame salir', brillante juego mental de terror, ciencia-ficción y comedia

‘The Evil Within’ (2017)

Dirección: Andrew Getty

Reparto: Frederick Koehler, Sean Patrick Flanery, Brianna Brown, Dina Meyer.

La rareza del lote es esta pieza empezada en 2003 que ejemplifica el concepto de película maldita desde su propia concepción. El proyecto de vida de un descendiente de los Getty, muerto por descontrol de drogas, que fue acabado de forma póstuma. Una pesadilla artesanal poliédrica, anacrónica, torpe y fascinante desde todos los ángulos.

‘Verónica’ (2017)

Dirección: Paco Plaza

Reparto: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer, Iván Chavero, Ana Torrent.

Una de las mejores películas de terror de la historia del cine español, en la que Paco Plaza consigue mezclar su costumbrismo con un relato de iniciación oscuro metáfora de la menstruación, un caso real paranormal de calado Íker Jiménez y la tendencia paranormal post James Wan en boga en la década.

Crítica en Espinof: 'Verónica', un nuevo hito en el cine de terror nacional con alma de autor

‘Hereditary’ (2018)

Dirección: Ari Aster

Reparto: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd

No hay muchas películas de esta década que combinen tan bien la mirada autoral con el uso maestro de la paranoia y la trama de despiste sin renunciar a las imágenes de horror puro, el gore, el esoterismo y la mirada a los clásicos con una cobertura de drama. Si Scorsese la alaba es por algo. Si no siguiéramos un orden cronológico iría al número uno.

Crítica en Espinof:'Hereditary': TERROR en mayúsculas que marca un antes y un después en la historia del género

‘Possum’ (2018)

Dirección: Matthew Holness

Reparto: Sean Harris, Alun Armstrong, Simon Bubb, Andy Blithe.

Una mirada simplista puede ver en ella un reiterativo viaje de un hombre caminando por calles con una maleta en la mano, pero dentro de esta pesadilla traumática hay un complejo estudio psicológico de un hombre que puede ser un pederasta o no, que puede estar perseguido por una marioneta en forma de araña o no y que recoge el horror opresivo de las adaptaciones británicas de M.R. James.

‘Mandy’ (2018)

Dirección: Panos Cosmatos

Reparto: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Bill Duke, Richard Brake, Hayley Saywell

Inclasificable y onírica, la segunda película de Panos Cosmatos tiene parte de ‘Cobra’ (1986), parte de ‘Hellraiser’ (1987) como del cine de venganzas. Una violenta odisea psicodélica que rezuma estética heavy metal y terror surrealista, violencia y resampleado referencial desde Tobe Hooper a Larry Cohen. Una de las experiencias imprescindibles de la década.

Crítica en Espinof: 'Mandy': la consagración de Panos Cosmatos como autor total del ochenterismo enloquecido

‘Doctor Sueño’ (Doctor Sleep, 2019)

Dirección: Mike Flanagan

Reparto: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Zahn McClarnon.

Posiblemente Mike Flanagan sea de los directores con más papeletas para tener más de una película en esta lista, pero con ‘Doctor Sueño’ ha conseguido crear una adaptación de Stephen King superior a la obra en la que se basa, una digna secuela al film de Kubrick, teniendo en cuenta el material de la novela original y una obra puramente suya. Impecable y elegante, en el top 3 de Tarantino de 2019.

Especial Espinof: 'Doctor Sueño', las conexiones con 'El resplandor' de Stanley Kubrick y la novela de Stephen King

‘Daniel isn’t real’ (2019)

Dirección: Adam Egypt Mortimer.

Reparto: Miles Robbins, Sasha Lane, Hannah Marks, Patrick Schwarzenegger, Faith Logan.

Estrenada en el festival de Sitges y actualmente en exhibición limitada en EE.UU. esta relectura del relato arquetípico de la dualidad psicológica de ‘William Wilson’ o Jeckyll y Hyde es llevado al terreno del terror moderno de forma paciente, recabando en clásicos como ‘La escalera de Jacob’ (Jacob’s Ladder, 1990) cuyo protagonista, Tim Robbins, es no por casualidad padre del actor principal de esta. Hacen falta más obras como esta.

‘IT’ (2017-2019)

Dirección: Andy Muschietti

Reparto: Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff...

Separar la adaptación de ‘IT’ de Stephen King en dos capítulos es una jugada comercial, pero en realidad es una sola película que funciona como una historia completa que coge su verdadero sentido al terminar de ver su segunda parte. Una adaptación comercial, sangrienta, atrevida, épica y hermosa de la gran novela de terror americana, con un Pennywise que ha calado en la cultura popular de forma sorprendente. Ineludible y a evaluar, pasará como la 'Pesadilla en Elm Street' de esta década.

Especial Espinof: Las diferencias fundamentales de la adaptación de 'IT' y la novela de Stephen King