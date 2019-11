Estas son las 31 películas de terror favoritas de grandes cineastas como Nolan, Carpenter o Scorsese

Los habituales de esta santa casa sabrán que en Espinof nos encanta hacer selecciones y listados con los que, además de recomendar largometrajes que tal vez se le hayan podido escapar a alguien, dar pie al debate, y a algunas maratones temáticas interminables con las que disfrutar sin interrupciones de grandes títulos.

Pero hoy no vamos a ser nosotros quienes seleccionemos nuestras películas favoritas de terror. En lugar de ello, os traemos las cintas predilectas de 31 directores y directoras, que van desde grandes maestros como Martin Scorsese a nuevos fenómenos como Robert Eggers, ideales para pasar un mal rato disfrutando del mejor cine de género.

Robert Eggers: 'Nosferatu'

El director de la descomunal 'La bruja' y de la igualmente celebrada 'El faro' apuesta por el clásico del expresionismo alemán dirigido por F. W. Murnau en 1922 'Nosferatu'. No es una elección casual, ya que uno de los próximos proyectos de Eggers es un remake de este hito del cine vampírico.

"Fue una película de terror indie en su momento, algo imperfecta, aunque es una de las películas más grandes e inquietantes de todos los tiempos. Las versiones recientes, restauradas y coloreadas, son impresionantes, pero sigo prefiriendo las versiones en blanco y negro hechas a partir de restos de copias en 16mm. Esas versiones sucias tienen un extraño misterio alrededor que ayudó a crear el mito de que Max Shreck era un vampiro real".

Josephine Decker: 'Suspiria' (2018)

La actriz y directora Josephine Decker, responsable de títulos como 'Madeline's Madeline' se ha alzado como una férrea defensora del exquisito —y controvertido— remake de 'Suspiria' firmado por Luca Guadagnino.

"Su misterio es físico. Su danza es política. Va en un millón de direcciones diferentes, y después de meses no puedo dejar de pensar en ella, como sucede con cualquier película que no 'termina' cuando termina la película".

Crítica en Espinof: 'Suspiria': una imperfecta y arriesgada obra de arte

Guillermo del Toro: 'Los ojos sin rostro'

La filmoteca particular de Guillermo del Toro, muy probablemente, debe rebosar títulos de terror; pero de entre todos ellos, su predilecta es 'Los ojos sin rostro', dirigida por Georges Franju en 1960. Así habló sobre ella con Criterion.

"El personaje protagonista es como una Audrey Hepburn no muerta. Me influenció mucho con su contraste entre belleza y brutalidad. El choque entre una imaginería inquietante y cautivadora pocas veces ha sido tan potente. ¡Y 'Los ojos sin rostro' también tiene una banda sonora extraordinaria!"

Quentin Tarantino: 'Audition'

"Una auténtica obra maestra". Con estas escuetas —aunque contundentes— palabras describe Quentin Tarantino la 'Audition', la grotesca y terrorífica cinta dirigida por Takashi Miike en 1999 que el otrora enfant terrible de Hollywood describe como una de sus favoritas desde que comenzó su carrera como director.

Martin Scorsese: 'Suspense'

Todos sabemos que el maestro Martin Scorsese es un adorador del séptimo arte sin hacer ningún tipo de distinción entre géneros y épocas —a excepción de las películas de superhéroes, claro—, y una de sus cintas de cabecera dentro del cine de terror es la espléndida e imperecedera 'Suspense', dirigda por Jack Clayton en 1961.

"Esta adaptación de Jack Clayton de 'Otra vuelta de tuerca' es una de esas pocas películas que hace justicia a Henry James. Está concebida e interpretada a la perfección, fotografiada impecablemente por Freddie Francis, y es escalofriante".

Edgar Wright: 'Al morir la noche'

El director de Dorset Edgar Wright, artífice de esa joya que es la "Trilogía del Cornetto" barre para casa, recomendando un clásico del terror brit con forma de antología que también hizo las delicias de Martin Scorsese.

"Un clásico británico: cuatro historias contadas por cuatro extraños reunidos misteriosamente en una casa de campo, cada uno de ellos extremadamente inquietante, que alcanza su clímax con un montaje en el que elementos de todas las historias convergen en un crescendo de locura".

David Lowery: 'Hereditary'

David Lowery, que nos derritió el corazón con la fanstástica 'A Ghost Story' ha optado por la brutal ópera prima de Ari Aster, 'Hereditary'. Una de las mejores películas de terror que nos ha dado lo que llevamos de siglo XXI.

"El debut de Ari Aster es una de las películas más terroríficas que he visto nunca. La vi en un preestreno en Vancouver y después tuve que dormir con las luces del hotel encendidas, algo que no tuve que nacer desde 2002. Estaba traumatizado. Me pregunto si la película es demasiado brutal. El unico modo de averiguarlo, por supuesto, fue arrastrar a los máximos amigos posibles a verla cuando se estrenó unas semanas más tarde. Tal vez fuese gracias a mis colegas pegando gritos, pero esta vez no pude parar de reír. Qué película tan retorcida. No puedo esperar para volver a verla cada octubre durante el resto de mi vida".

Crítica en Espinof: 'Hereditary': TERROR en mayúsculas que marca un antes y un después en la historia del género

Jordan Peele: 'Misery'

Puede que haya quedado en la sombra de otras adaptaciones como 'Cadena perpetua' o 'El resplandor', pero para Jordan Peele, la gran joya cinematográfica nacida de la mente de Stephen King no es otra que 'Misery'.

“’Misery’ is a movie where the unlikely villain turns out to be the scariest,” Peele told USA Today about Rob Reiner’s 1990 Stephen King adaptation. Kathy Bates won the Oscar for Best Actress thanks to her performance as Annie Wilkes, whose obsession with famous author Paul Sheldon (James Caan) has disturbing results. “It’s also a movie where the acting and the performance and the script and the dialogue is where the fear in the movie lies,” Peele said. “I love that kind of technique.”

Crítica en Espinof: Críticas a la carta | 'Misery'

Jennifer Kent: 'La matanza de Texas'

Es complicado no tomar en serio la opinión respecto a cine de terror de alguien que ha dirigido una pieza de la calidad de 'The Babadook', sobre todo cuando defiende el clásico de Tobe Hooper 'La matanza de Texas' como una obra maestra imperecedera.

"'La matanza de Texas' original es una obra maestra. Está contando algo muy profundo sobre la humanidad. Para mi, transmite lo que un animal debe sentir en un matadero. Algunas personas se identifican con Cara de cuero, pero yo me identifico con las víctimas... Hay algo muy crudo y áspero, en el buen sentido, en esa película. Es genial. Continúa siendo impactante. Tiene tanta energía que cuando la otra noche estaban poniendo el remake de 'Viernes 13' en la televisión, sentía que estaba viendo un anuncio de champú".

Crítica en Espinof: 'La matanza de Texas', inolvidable pesadilla en la América profunda

Luca Guadagnino: 'La mosca'

La transición de Luca Guadagnino de una obra como 'Call Me by Your Name' a la delirante espiral de terror y danza de 'Suspiria' fue, cuanto menos, sorprendente. Lo que es menos impactante es que el realizador italiano sea un ferviente admirador de la mítica 'La mosca' de David Cronenberg.

"Es una obra maestra de todos los tiempos. Para mi, lo terrorífico de ella está al final, cuando te das cuenta de que los personaje de Jeff Goldblum y Geena Davis se aman desesperadamente, pero no van a estar juntos. El terror definitivo de esa película es la imposibilidad de que amor entre ellos".

Crítica en Espinof: David Cronenberg: 'La mosca', angustiosa metamorfosis

Sam Raimi: 'La noche de los muertos vivientes'

Sam Raimi, juega sobre seguro y tira de clásico de culto, rememorando los malos ratos que pasó viendo la revolucionaria 'La noche de los muertos vivientes' de George A. Romero, germen del zombi moderno que terminó trascendiendo en la cultura pop.

"Nunca había estado tan asustado en mi vida. Estaba gritando y pegando alaridos, rogando a mi hermana que me llevase a casa mientras ella intentaba callarme. Nunca había experimentado un terror como ese antes. Parecía muy real, como un documental de terror. Nunca había visto una película en blanco y negro en un cine antes; parecía un documental. No había nada de Hollywood en ella, era sólo una completa y continua locura, y fue terrible para mi".

Anna Biller: 'El fotógrafo del pánico'

Anna Biller, directora de 'The Love Witch', se decanta por la considerada como la primera cinta slasher de la historia del terror; una 'El fotógrafo del pánico' dirigida por Michael Powell en 1960 de la que extrae una interesantísima —y retorcida— lectura metacinematográfica.

"Es una película aterradora, pero lo que me emocionó más fue cómo captura la esencia del cine y revela cómo somos todos Peeping Toms cuando vamos a ver una película. Cualquier película. La cinta descubre el fetichismo de la dirección de cine, lo siniestro que es que usemos cuerpos y saquemos a la fuerza emociones reales de gente a la que iluminamos y manipulamos para grabarlo todo y experimentarlo más tarde cuando estamos solos, o para dárselo a otros para que lo vean en la oscuridad".

Christopher Nolan: 'Alien: El octavo pasajero'

No es ningún secreto que dos de los grandes referentes del amado y odiado a partes iguales Christopher Nolan son Stanley Kubrick y Ridley Scott; y de este segundo, la elección obvia era 'Alien: El octavo pasajero'.

"El director del que siempre he sido un gran fan... Ridley Scott, y sobre todo cuando era un niño. 'Alien' y 'Blade Runner' me volaron la cabeza porque crearon mundos extraordinarios que eran completamente inmersivos".

Crítica en Espinof: Ridley Scott: 'Alien, el octavo pasajero', la obra maestra

Andy Muschietti: 'Los viajeros de la noche'

Con tan sólo tres largometrajes —'Mamá' y ambas partes de 'It'—, Andy Muschietti se ha convertido en uno de los principales adalides del terror de estudio en Hollywood a golpe de talento e intuición. No es de extrañar que haya desarrollado estas aptitudes teniendo entre sus referentes maravillas como 'Los viajeros de la noche' de Kathryn Bigelow, su película de vampiros favorita.

"Fue todo un logro. Eran como gentuza vampírica, yendo por ahí en caravanas. Y esa mezcla de western con vampiros trash fue algo que me voló la cabeza. Nunca había visto nada así. Y también hay mucho humor muy negro en ella... El modo en que los vampiros juegan con sus víctimas es terrorífico".

Crítica en Espinof: 'Los viajeros de la noche', la balada triste de los vampiros

James Wan: 'Los otros'

Era cuestión de tiempo que apareciese un largometraje español en la lista; y en lo que respecta al terror patrio de las últimas dos décadas, pocos títulos pueden competir al nivel de 'Los otros' de Alejandro Amenábar. Así la defiende el responsable de franquicias rompedoras como 'The Conjuring' o 'Insidious'.

"La película de Alejandro Amenábar con Nicole Kidman está exquisitamente fotografiada y creada al estilo de la vieja escuela. Es una de las mejores historias de fantasmas victorianas que jamás se hayan hecho en el cine".





Ana Lily Amirpour: 'Anticristo'

La directora del peculiar filme vampírico 'Una chica vuelve a casa sola de noche' ha clasificado la descomunal 'Anticristo' del siempre controvertido Lars Von Trier como una de sus cinco películas favoritas, englobando todos los géneros. Razones no le faltan.

"Cuando salió, la histeria con la escena del clítoris y las tijeras fue todo lo que había escuchado de ella, y cuando vi la película, puede que fuese lo menos impactante para mi. Esa escena con el cuervo en la madriguera y Dafoe golpeándolo intentando que se muriese me recordó a un sueño que tuve, como un un déjà vu de mis propias emociones. Es reconfortante cuando la oscuridad de otra persona refleja la tuya. Lars es muy valiente por lo íntimo que es en sus películas".

Crítica en Espinof: 'Anticristo', los demonios de Von Trier

Bo Burnham: 'Crudo'

El director de 'Eighth Grade' reivindica el debut antropófago de la realizadora gala Julia Ducournau con 'Crudo' como un ejercicio de una calidad que, a priori, sólo podría atribuirse a grandes directores curtidos en el set de rodaje.

"Parece que sólo los maestros veteranos son capaces de manipular al público hasta hacerte creer que estás siendo manipulado a la perfección y que estás en manos de alguien que tiene el control completo sobre ti. Es increíble".

Crítica en Espinof: Syfy 2017 | 'Crudo', cine de terror más allá del impacto gratuito

Eli Roth: 'Creepshow'

Bajo la batuta de George A. Romero, la magnífica 'Creepshow' unió al padre del zombi moderno, al maestro del terror literario Stephen King y al gurú de los efectos prácticos Tom Savini en una antología a la que, al igual que le ocurre a Eli Roth, es complicado resistirse.

"La película, narrada en cinco historias, está diseñada para parecer un cómic, pero es espeluznante. Y desagradable. Y muy, muy divertida. Además, es una antología, así que no tienes que prestar atención, y si no te metes en la historia, una nueva empezará en diez minutos... Un casting genial, un guión increíble, efectos prácticos brillantes y diversión sin parar. Una película de terror muy infravalorada que garantiza pasar un buen rato".

Crítica en Espinof: Cine en el salón: 'Creepshow', el terror no es cosa de risa...¿o sí?

Ben Wheatley: 'Cabeza borradora'

Echar un vistazo a la filmografía de Ben Wheatley y encontrar títulos como 'Kill List' o, especialmente, 'A Field in England', hace más comprensible que uno de sus máximos referentes cinematográficos sea David Lynch, y que una de sus películas de terror de cabecera sea 'Cabeza borradora'.

"Es el señor oscuro de las películas de media noche. Las películas de Lynch son terroríficas de un modo en que las películas de terror modernas rara vez lo son. Habla directamente a mi niño interior, a las pesadillas de mi yo de siete años. Es una experiencia cinematográfica singular. Recuerdo ver esta cada vez que estaba en Londres. 'Cabeza borradora' y 'Terciopelo azul'... mmm...".

Crítica en Espinof: David Lynch: 'Cabeza borradora', niños deformes y mentes grotescas

William Friedkin: 'Funny Games'

De entre todas sus películas de terror favoritas, William Friedkin seleccionó la 'Funny Games' original de Michael Haneke como la más terrorífica de todas. Palabras mayores si consideramos que vienen del director de 'El exorcista'.

"Es, probablemente, la película más terrorífica de la lista porque implica a dos jóvenes vándalos en una zona rural aterrorizando a una familia en su propio hogar. Es el tipo de cosa que ves en las noticias con demasiada frecuencia hoy en día. Existe la posibilidad de que esto pase de verdad. Está realizada de forma brillante".

James Gunn: 'Tiburón'

El alumno aventajado de Troma, James Gunn, publicó en su cuenta de Twitter durante el pasado 2017 una lista con sus cincuenta películas de terror favoritas de todos los tiempos. Una selección coronada por la excepcional 'Tiburón' de Steven Spielberg y en cuyo top 10, entre clásicos como 'La cosa' o 'La semilla del diablo', se cuela por sorpresa la genial 'Green Room' de Jeremy Saulnier.

Crítica en Espinof: Steven Spielberg: 'Tiburón', apoteosis de la aventura

Gaspar Noé: 'Un perro andaluz'

La segunda representación española que encontramos en esta lista llega de uno de los grandes amantes de la experimentación cinematográfica. Un Gaspar Noé que, como es lógico, cae rendido ante el genio de Luis Buñuel y Salvador Dalí proyectado sobre esa catedral del surrealismo titulada 'Un perro andaluz'.

"La escena de introducción de la película, o del cortometraje, con Buñuel cortando el ojo de una mujer —incluso el plano detalle, en el que cambiaron el ojo de la mujer por el de una vaca— es tan impactante que desearía haber podido estar entre el público, si no hubiese podido estar detrás de Buñuel. Su hubiese podido ver la reacción, estoy seguro de que no hay gente que se haya vuelto tan loca en la historia del cine que el primer público que tuvo esa película".

En Espinof: Buñuel y 'Un perro andaluz'

John Carpenter: 'El exorcista'

Pocas cosas dan tanta satisfacción en esta vida que leer a uno de tus directores de cabecera recomendar una de las cintas que ocupan un lugar destacado en tu filmoteca. En este caso, John Carpenter dobla la rodilla frente a la obra maestra de William Friedkin —con permiso de 'French Connection'—.

"¿Sabes lo que da miedo de 'El exorcista'? Todo el mundo sabe lo que da miedo de esa película. Es el diablo. La primera vez que la vi, pensé que para ser realmente efectiva, la película necesita de la creencia en un poder superior. Pero después empecé a apreciarla tan sólo por lo que es. La vi de nuevo hace poco y me sorprendió lo intensa que es. Las cosas que hicieron entonces con esa niña pequeña rompieron muchos tabús, Dios mío. Es jodidamente buena".

Crítica en Espinof: Críticas a la carta | 'El exorcista', de William Friedkin

Karyn Kusama: 'Habit'

No me tiembla la mano si tengo que defender 'La invitación' como una de las cintas de terror independiente más estimulantes de la década, igual que su directora Karyn Kusama, entre clásicos indiscutibles y grandes obras maestras, no titubea al recomendar el título vampírico 'Habit', dirigido y protagonizado por uno el titán del terror indie norteamericano Larry Fessenden.

"Recuerdo ver esta película cuando salió a mediados de los 90 y que me afectasen sus hilos narrativos gemelos: la historia de un hombre posiblemente enredado en un romance con un vampiro y, a un nivel más profundo, la historia de un hombre sumido en una espiral de alcoholismo catastrófico. La película es una compañera cinematográfica ideal a nivel temático para 'The Addiction' de Abel Ferrara, y es un retrato sucio y vivido de la vida cuando pierde totalmente el control".

Patrick Brice: 'La escalera de Jacob'

Patrick Brice, director de los divertidísimos títulos found footage 'Creep' y 'Creep 2', creados junto al icono del mumblegore Mark Duplass, apuesta por uno de los títulos más infravalorados y subversivos del género. Terror psicológico en estado puro.

"Es una de las joyas infravaloradas del terror. Hay momentos en la película en los que se usan efectos prácticos para dar sustos que van más allá de la comprensión. Recuerdo tener que rebobinar ciertos momentos preguntándome cómo Adrian Lyne fue capaz de hacerlo, ¡y es su única película de terror!".

Crítica en Espinof: Cine en el salón. 'La escalera de Jacob', batiburrillo inconexo

André Øvredal: 'Poltergeist'

El noruego André Øvredal, autor de la refrescante 'Trollhunters' y de la notable 'La autopsia de Jane Doe' opta por un clásico de Amblin de la talla de 'Poltergeist', del que destaca su sorprendente uso del humor.

"Tiene una base filosófica para sus temáticas, no intenta únicamente exprimir las oportunidades para dar un susto. También es extremadamente cercana a los personajes. Logras conocerlos y preocuparte por ellos, así que rápidamente temes por ellos. Creo que la realización es muy inteligente, estimulante a nivel visual, y cuenta la historia con una cantidad sorprendente de humor, que se suma al terror y a la sensación de realismo".

Tim Burton: 'El hombre de mimbre'

Si Tim Burton no necesita presentación alguna, una leyenda del cine de terror como 'El hombre de mimbre' tampoco. Aunque adoremos a Nic Cage soltando puñetazos disfrazado de oso, nos referimos, por supuesto, al clásico de 1973 dirigido por Robin Hardy.

"Es como un musical raro. Es una de las películas favoritas de las que hizo Christopher Lee... No fue una película demasiado exitosa cuando salió, pero es realmente hipnótica e increíble. Es como un mal sueño. Es una de esas películas que no puedo ver de nuevo, porque se reproducen en tu mente como un sueño. Me recuerda a crecer en Burbank. Las cosas son bastante normales en la superficie, pero por debajo no son lo que parecen".

Crítica en Espinof: 'The Wicker Man', insana y enfermizamente buena

Pedro Almodóvar: 'Arrebato'

La tercera y última pieza patria que veremos por aquí forma parte de una lista creada por Pedro Almodóvar para el British Film Institute en la que el director manchego seleccionó las trece películas españolas que más le han inspirado. En lo que respecta al campo del terror, su elegida no es otra que 'Arrebato', de Iván Zulueta.

"Es una fantástica historia de auto-inmolación, de la dedicación tanto a la heroína como al cine como el comienzo y el final de todo, y de la oscuridad como la única posibilidad para la autorrealización y el autoconocimiento".

En Espinof: 'Arrebato’, la enigmática obra maestra cumple 40 años y el misterio se multiplica con su polémico lanzamiento en alta definición

Jim Jarmusch: 'American Psycho'

Si la novela de Bret Easton Ellis es una auténtica revolución en cuanto a estilo y contenido, la adaptación que dirigió Mary Harron en el año 2000 no desmerece al material original lo más mínimo. Jim Jarmusch, cuyo último coqueteo con el género ha sido 'Los muertos no mueren', la defendió como su película favorita de todos los tiempos en una entrevista con Rotten Tomatoes.

"Es una adaptación maestra de palabras al cine dirigida por Mary Harron, una importante directora y guionista americana. Está adaptada de la novela de Bret Easton Ellis de 1991 que se ambienta en los 90. Creo que la película resuena hoy en día aún más de lo que lo hizo cuando se rodó hace unos veinte años, aunque fuese descrita como bazofia sexista por algunos. La interpretación de Christian Bale es brutalmente fascinante, y todo el reparto está genial".

Crítica en Espinof: Críticas a la carta, American Psycho, de Mary Harron

Ti West: 'El resplandor'

Ti West brindó al fandom la que, probablemente, sea la mejor película del movimiento mumblegore; una 'La casa del diablo' rodada en 16mm que hace gala de un clasicismo envidiable. Por supuesto, esa buena mano para el terror denota unos referentes a la altura de las circunstancias, y no hay mejor escuela de cine que un buen visionado de 'El resplandor' de Stanley Kubrick.

"Fue la primera película que vi cuando era un niño que me traumatizó de verdad. Lo que creo que es genial sobre ella es que no es sólo una película de terror, es una película sobre un hombre alcohólico que odia a su familia, y luego es una película de terror. Para mi, todas las mejores películas de terror son primero películas normales y luego son películas de terror".

Crítica en Espinof: Stanley Kubrick: 'El resplandor'

Rob Zombie: '28 días después'

Rob Zombie ha sido uno de esos autores que han puesto patas arriba el panorama del terror durante los últimos años, con trabajos tan dispares como 'La casa de los 1000 cadáveres', sus dos aproximaciones a 'Halloween' o la excepcional 'Lords of Salem'. Un revolucionario como él sólo podría haber elegido una cinta que cambió el statu-quo del cine no-muerto.

"Creo que fue genial. Me encanta el hecho de que, no sé cuánto mérito tiene Danny Boyle, pero con la zombimanía que tiene ahora todo el mundo, nadie sabía realmente qué hacer con las películas de zombis. Todos intentaban repetir lo que hacía George Romero, y él fue la primera persona en venir con una nueva aproximación, que llegó a lo que era algo como un género estancado, y que nunca creí que estuviese estancado hasta que vi la película".

Ahora que hemos conocido las películas de terror favoritas de estos 31 directores, la pelota está en vuestro tejado. ¿Cuáles son las vuestras?