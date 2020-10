Halloween: las 13 mejores películas de terror sobrenatural en streaming para pasar una noche de miedo en casa

Con un virus asolando medio mundo, en mitad de un estado de alarma y con un toque de queda impuesto, este año 2020 va a estar complicado eso de celebrar Halloween como estábamos acostumbrados hasta ahora. Toca decir adiós a eso de disfrazarse —al menos para lucir modelito en público— y acudir a fiestas temáticas para darlo todo durante la madrugada del 31; pero os traigo un plan alternativo muy apetecible.

En el vídeo que tenéis a continuación he recopilado 13 largometrajes de terror sobrenatural que podéis disfrutar en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Filmin o Movistar+ para pasar un Halloween terrorífico desde el sofá de vuestra casa. Un surtido de recomendaciones que abarca desde clásicos britanos de los años 60 hasta títulos recientes de países tan diversos como Indonesia o Irán.

He de reconocer que he echado de menos títulos que considero imprescindibles dentro del subgénero como pueden ser 'El exorcista' o la terrorífica 'El ente' —sin duda, una de mis favoritas—, pero la selección no ha quedado nada mal. Ahora bien: ¿cuáles son vuestras películas favoritas del subgénero?