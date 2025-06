"No voy a soportar ni un insulto más". Lolita por fin se pronuncia sobre la polémica con Yenesi en 'Tu cara me suena'

La semana pasada, hubo polémica porque se hizo viral un vídeo en el que Lolita le dirigía unas palabras a Yenesi, a raíz de su abandono en 'Tu cara me suena'. Sus declaraciones fueron muy criticadas y recientemente ha pedido perdón "si alguien se ha molestado" por sus palabras, aunque niega que tuvieran una intención irrespetuosa.

"Hablé alto y claro y con mucho respeto"

El pasado viernes se emitió en abierto la gala de 'Tu cara me suena' en la que Lolita le dirigió unas polémicas palabras a Yenesi, momento que se viralizó la semana pasada debido a que se podía ver en Atresplayer antes de su emisión por Antena 3.

Lo que fue especialmente criticado de Lolita en redes fue que la cantante le exigiera a Yenesi "dar ejemplo" por su "condición" (otro aspecto que causó polémica, por utilizar esa palabra en vez de "identidad" para referirse a que la concursantes es una mujer trans). Una bola que se fue haciendo cada vez más grandes en redes, hasta el punto de que el director del programa se puso a contestar tuits.

Yenesi en el momento de la comentada valoración

Finalmente, Lolita se pronunció por primera y última vez sobre la polémica. "Igual que sé "regañar" a alguien que puede ser mi nieta, sé también pedir perdón", comenzó al inicio del post de Instagram en el que manifestó sus "disculpas":

"Si a alguien le ha molestado mis palabras hacia Yenesi, lo hice con toda mi buena intención, respeto hacia ella y al colectivo al que pertenece En mi casa se vivió y se aprendió lo que era la libertad: libertad para amar, sentir, elegir y respetar. Si no me expliqué bien o alguien no me entendió, lo siento. Creo que hablé claro alto y con mucho cariño y respeto. No voy a pronunciarme mas sobre el tema. Lo aclaré con Yenesi y ella así lo entendió, que era realmente lo que me importaba".

Antes de dar por finalizado el asunto, la jueza del programa de Antena 3 quiso también condenar los descalificativos que había recibido por sus desafortunadas palabras: "No voy a soportar ni un insulto más, ni que me tachen de algo que no soy, ni hemos sido en mi familia. Aquí queda el tema zanjado, gracias y hasta siempre".

