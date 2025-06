El drama de 'Tu cara me suena' no se acaba con unas "disculpas". Lolita ha recibido una avalancha de críticas por sus palabras a Yenesi

Pese a que 'Tu cara me suena' no es un programa que suela jugar la carta del drama, desde luego les vino muy bien como publicidad el plantón que dio Yenesi al jurado, que se hizo viral en redes. Tiempo después, Lolita ha abordado abiertamente el tema, con una elección de palabras que se ha ganado una avalancha de críticas en redes.

"Lo que me hubiera gustado oír es un perdón"

Hace unas semanas, causó mucho revuelo el momento de 'Tu cara me suena' en el Yenesi habló abiertamente de su descontento con las valoraciones del jurado y abandonó el plató. Cuando ya parecía que el hacha de guerra estaba enterrada, se ha viralizado en redes un vídeo de la gala 11 (disponible en Atresplayer, aunque todavía no se ha emitido en Antena 3) en el que el tema volvió a salir a colación.

El comentado plantón de Yenesi

La polémica estalló a raíz del momento en que iban a valorar a Yenesi por su imitación de Isabel Pantoja, en el que Lolita abordó abiertamente el plantón de la concursante, no para hablar sobre si tenía razón en sus críticas a las valoraciones del jurado, sino para remarcarle lo molesta que estuvo con "su actitud":

"Ha habido varios malentendidos y te lo quiero aclarar. Me molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste. Como eres muy joven, yo ese día te lo perdoné, porque creo que todavía te queda mucho que aprender en la vida, y sobre todo en esta profesión. Yo no tengo absolutamente nada en contra de ti".

"Lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente. No a nosotros (el jurado), sino a tus compañeros, a la gente que te ve en plató y a la gente que te ve al otro lado. Porque tú tienes una condición que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas porque tienen una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo tienes que volver a hacer".

El clip ha causado una oleada de críticas a Lolita en redes, no tanto por referirse a la identidad trans de Yenesi como "condición" (que también), sino más bien por la falta de autocrítica respecto al asunto de las valoraciones y, sobre todo, caer en el estereotipo de exigirle perfección por el simple hecho de ser una mujer trans.

Ante la polémica y las críticas, ha llegado a intervenir el propio Tinet Rubira, director del programa, para salir a defender a Lolita y asegurar que "no había ninguna mala intención" en su discurso y que, cuando se emita la gala, se verá que "al final no hay ningún conflicto con Yenesi".

Por último, la propia Yenesi se ha pronunciado a través de las stories de su cuenta de Instagram para romper otra lanza a favor de Lolita, quien considera que "no es para nada tránsfoba" y "tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo", aunque reconoce que sus palabras no eran "las más correctas", pero que "no había ningún tipo de mala intención" en ellas y que en ese momento "entendió perfectamente lo que quería decir".

