Qué fue de Eva Santolaria, de ídolo carpetero en 'Compañeros' a sentir que no daba la talla en '7 vidas'

Seguramente no resistieran un revisionado, pero las series españolas que acompañaron nuestra infancia y/o adolescencia ya tienen un sitio asegurado en la memoria colectiva. Series como '7 vidas' o 'Compañeros' causaron furor en su momento, incluso aunque le hayamos perdido la pista a muchos de sus actores. ¿Qué fue de Eva Santolaria?

Ídolo de carpeta

Eva Santolaria Millán nació en 1975, en Barcelona. Si bien comenzó la carrera de Derecho, al final terminó dejándola para dedicarse al sueño que tenía desde niña: ser actriz. Debutó en 1995, en la serie 'Estació d'enllaç', a la que siguió la película 'Susanna' y 'Nissaga de poder', donde su primer papel recurrente durante 28 episodios.

Sin embargo, el salto a la fama se lo dio 'Compañeros', la mítica serie española en la que interpretaba a Valle, una joven rebelde que se enamoraba de Quimi (Antonio Hortelano), el macarra del instituto Azcona. La serie fue un éxito, llegando a superar los cinco millones de espectadores en sus momentos álgidos y cerrando su trayectoria con una audiencia media de 3.991.000 espectadores y 25% de share entre sus 121 episodios y 9 temporadas.

Tanto Santolaria como Hortelano, Manuel Feijóo, Julián González y otros de los actores jóvenes de la ficción de Antena 3 se convirtieron en auténticos ídolos entre la juventud del momento: su presencia habitual en revistas adolescentes de la época les convirtieron en el material perfecto para forrar carpetas ante el fenómeno fan que desataron.

La serie se emitió entre 1998 y 2001 e incluso llegó a tener su propia película: 'No te fallaré', ambientada tres años después de que los personajes terminaran el instituto. Una vez concluyó, la actriz empalmó un éxito con otro, ya que cayó en sus manos el papel de Vero en '7 vidas', otra recordada serie que se emitió en Telecinco.

Sin embargo, Santolaria reconoce que fue una época difícil para ella, ya que sufrió el síndrome del impostor al tener que medirse junto a estrellas como Amparo Baró, Carmen Machi, Anabel Alonso o Blanca Portillo: "Tenía la sensación de ir detrás de un AVE en un tren a carbón", relató a Cadena Ser.

Pese a que estuvo durante 92 episodios (emitidos entre 2001 y 2006), fue una etapa de mucha inseguridad para ella, en la que rechazó varios papeles en el teatro por priorizar los de cine y TV, que no terminaron de tener la misma relevancia de las dos series que le dieron la fama:

"Me apetecía mucho hacer teatro, luego dices que sí a unos proyectos y no a otros, y los que haces no funcionan y los otros sí lo hacen, estuve dos años sin representante, me fui a vivir a Barcelona, me quedé embarazada... una serie de cosas en una misma época que hacen que salgas, simplemente desapareces", contó en 'El hormiguero'.

Durante la primera década de los 2000, apareció en películas como 'Días de fútbol' y 'Héroes', y series como 'Los misterios de Laura', 'Pareja en prácticas' y 'En buena compañía'. Incluso le ofrecieron un papel en 'Física o química', la serie adolescente por excelencia de la siguiente generación, pero decidió rechazarlo: "Pensaba en aquel momento: '¿Voy a estar, en este momento de mi vida, con el titular 'Valle vuelve al cole?'. No me apetecía", declaró a Europa FM.

Eva Santolaria en la presentación de la serie 'Todos mienten'

Poco a poco, fuimos perdiéndole el rastro como actriz, pero no porque dejara de actuar: trabajó en múltiples funciones teatrales, así como en series como 'Sé quién eres', 'La que se avecina', 'Colegas' (la webserie creada por Manuel Feijóo sobre actores que triunfaron hace 20 años) o 'Paquita Salas', y películas como 'Abuelos'.

Sus últimos proyectos han sido 'Citas Barcelona' (2015-2023), 'No puedo vivir sin ti' (2024), 'Los sin nombre' (2025) y 'Todos mienten' (2022-2024), la serie de Movistar Plus+ que también supuso su debut como guionista: "Es muy fácil que se olviden de ti, pero no significa que no estés trabajando".

