El comienzo de 'Colegas' falla al presentar su interesante premisa

El pasado lunes RTVE inauguró Playz su nueva plataforma de contenidos digitales que presenta una firme apuesta por los jóvenes creadores y propuestas para todo tipo de público. Algo bastante similar al Flooxer de Atresmedia, Playz ha llegado con un puñado de webseries propias como 'Mambo', lo nuevo de los chicos de 'Malviviendo', y 'Colegas' dramedia cocreada (ideada, más bien) y protagonizada por Manuel Feijóo.

Hay cierto encanto que desprende este subgénero cómico de "antiguo actor de éxito que quiere volver a hacer algo grande pero no lo logra" que, personalmente, me cautiva. Mismamente en España tuvimos '¿Qué fue de Jorge Sanz?', donde el protagonista de 'La niña de tus ojos' se veía aceptando papeles menores para intentar sobrevivir o también podemos hablar de grandes ficciones anglosajonas como Warwick Davis en el 'Life is too short' de Ricky Gervais o, con un enfoque diferente, Lisa Kudrow con 'The Comeback'.

En esta ocasión en 'Colegas' Manuel Feijóo hace de sí mismo: una antigua estrella de serie de adolescentes (tipo 'Al salir de clase' y 'Compañeros') que veinte años después no levanta cabeza profesionalmente. Con los cuarenta años recién cumplidos y teniendo que hacer cábalas para llegar a fin de mes, Manu sobrevive de bolo en bolo mientras que parece que ya no hay sitio para él en el mundo de la interpretación hasta llegar un punto en el que decide que su serie tiene que volver.

Su presentación a un casting, donde la directora le reconocerá por su papel en 'Colegas', se entrelazará con una exposición sobre dicha serie por parte de Fernandisco. Esto nos sirve como una excesiva puesta en contexto por parte de Peris Romano, que firma como guionista y director de la serie. Que, si bien es necesario dar a conocer la situación y para entender el "quién te ha visto y quién te ve", resulta sobreexpositivo.

De hecho es precisamente la parte del "casting" lo que más lastra el poder disfrutar de 'Colegas' como una dramedia simpática, siendo la vida actual de Feijóo y cómo se relaciona con sus antiguos compañeros de serie (como Julián González) y su representante (Fernando Villén) donde se ve, de lejos, los momentos más brillantes y el potencial que tiene la serie. Completando el reparto de la serie tenemos, además, a Lara de Miguel, Fernando Gil, Marta Solaz, "Soy una pringada" y Julián González.

Este inicio busca el incomodarnos usando tanto guion como realización para mostrar las penurias del protagonista (esos planos desencuadrados a Feijóo durante el casting hicieron saltar mis alertas estéticas). Por lo general este primer episodio de 'Colegas' queda como un paso el falso para lo que se intuye una serie interesante.

Por lo menos lo es el campo en el que van a jugar: la nostalgia, la aparente necesidad de "reuniones" y "reencuentros" (mismamente el de 'Compañeros' fue no hace mucho) y el qué pasa cuando se agotan los quince minutos de fama. No es que 'Colegas' esté mal, simplemente su problema son unas decisiones cuestionables que dejan un regusto amargo a lo que, por otro lado, es una buena comedia con toques dramáticos. De momento yo le daré una segunda oportunidad, veremos cómo evoluciona.