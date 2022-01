'Todos mienten': un adictivo thriller de Movistar Plus+ en el que brilla su magnífico reparto femenino

Tenía bastantes ganas de ver lo nuevo de Pau Freixas. Pocos guionistas se me ocurren más sólidos con la escritura de géneros como el thriller en nuestro país y 'Todos mienten', que llega este viernes a Movistar Plus+, prometía en ese sentido. Y no decepciona.

Protagonizada por Irene Arcos como Macarena, la serie de seis episodios nos traslada a una urbanización/barrio de clase alta donde salta un día un gran escándalo cuando sale a la luz un vídeo sexual de Macarena teniendo relaciones con el hijo de su mejor amiga (encarnada Natalia Verbeke).

Este escándalo, y las dudas de si la profesora mantuvo relaciones con Iván () cuando este era menor, será el detonante de una descomposición en las familias vecinas de Belmonte, que irán descubriendo que no son los únicos secretos que se guardan en ese microuniverso.

Jugando al thriller moderno

Podemos afirmar, casi sin temor a equivocarnos, que dentro del buen manejo que Freixas ('Sé quién eres' es un gran ejemplo) que tiene este género, el guionista parece haber enfocado la serie bajo los cánones (si podemos llamarlos así) por los que actualmente navega el thriller. Más en concreto lo marcado por plataformas como Netflix, cuyo objetivo principal es mantener a la audiencia en vilo.

Esto se traduce en que 'Todos mienten' sacrifica ciertas cosas (profundizar más en las implicaciones de lo que pasa, por ejemplo) para adquirir la ligereza suficiente como para enganchar al público. Es adictiva, desde luego, pero también algo cómoda (al menos en su guion), sin ganas de alejarse de los terrenos comunes del género.

Para los espectadores más curtidos, hay algunas subtramas que te ves venir desde lejos en cuanto a esos secretos y mentiras. Ojo, no me molesta el uso de tropos, ya que son elementos que definen cualquier género, pero sí cuando se le da un uso altamente predecible. Esto y cierto cojear en el tono embarra un poco el whodunnit que propone Freixas.

Donde más brilla 'Todos mienten' es en su estupendo reparto. Sobre todo el femenino, desde Arcos hasta Eva Santolaria —quien tiene un fascinante monólogo para ella sola— pasando por Miren Ibarguren, Carmen Arrufat y Natalia Verbeke demuestran sus tablas en la escena. No es que el elenco masculino esté mal (bueno, Lucas Nabor es algo limitado), pero el centro de la serie son ellas.

Una gran labor de dirección que, además, se complementa con la cámara. Freixas se aleja de una realización convencional televisiva de "sota, caballo y rey" y se anima con planos secuencias siguiendo a sus personajes. Un truco efectivo que hace que nos metamos de lleno en este microverso de intriga.

A pesar de sus defectos, derivados de tener algo de pereza a la hora de realizar su pulido, 'Todos mienten' se consolida como un buen thriller. Es adictivo, absorbente, efectivo y cuyo brillante reparto femenino logra que perdonemos sus defectos.