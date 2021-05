'El inocente': en qué se diferencia el libro de la serie, y otras adaptaciones de Harlan Coben que puedes ver en Netflix

'El inocente', la adaptación de la novela homónima protagonizada por Mario Casas, Aura Garrido y Alexandra Jiménez, lleva semanas en lo más alto del ranking de Netflix. Se trata del primer trabajo que estrena Casas desde que el pasado marzo ganase su merecido primer Goya (por 'No matarás') y, solo por eso, ya era uno de los lanzamientos más esperados de la plataforma.

Pero es que, además, 'El inocente' no ha defraudado. Dirigida por Oriol Paulo, la serie es un producto que, si bien cuenta con elementos que pueden no funcionar del todo, en conjunto resulta de lo más adictiva, sobre todo para fans de la novela negra en general y de Harlan Coben en particular.

Una de las mejores bazas que tiene 'El inocente' es, a grandes rasgos, su magnífica adaptación. La propia Alexandra Jiménez fue la primera en alabar la fidelidad con la que se ha llevado a la televisión la novela de Coben.

"Esencialmente, el libro y la serie son iguales por los personajes y los acontecimientos, pero es verdad que hay elementos distintos. Hay bastantes diferencias, pero no se deja nada de lo fundamental que tiene que contar", ha dicho la actriz recientemente.

Las mayores diferencias que podemos encontrar en la serie respecto a la novela

En la ficción de Netflix, Mateo Vidal (Casas) vive junto a su mujer a las afueras de Barcelona. La ciudad condal es la localización más importante de la serie, que también desarrolla una importante trama en Marbella. Obviamente, el libro no tiene lugar en España: Harlan Coben, natural de Newark, sitúa su historia entre Nueva Jersey y Nevada.

Además, el nombre del protagonista resulta mucho más revelador en la versión original: el autor bautizó a su personaje principal como Matt Hunter ("hunter": "cazador"), sin duda un apellido mucho más "literal" que el de la versión de Paulo. Al igual que el resto de personajes, cuyos nombres también han sido castellanizados respecto al libro.

Sin duda, la gran diferencia entre las versiones literaria y televisiva de 'El inocente' es el final de la serie, del que, por cierto, el autor está más que orgulloso. El último capítulo tiene un giro que la novela original no contiene.

SPOILER del final a continuación:

Mientras que el libro termina con un Mateo Vidal feliz en casa con su mujer, la hija de esta y su bebé, llevando una vida de lo más tranquila y habiendo dejado atrás todos los sucesos del pasado, en la serie, a esa escena le sigue otra que vuelve a sacar el lado oscuro del protagonista.

Se trata de un flashback, a la época en la que estuvo en la cárcel. En la escena vemos cómo, efectivamente, Mateo asesinó a sangre fría a aquel preso, un caso que nunca fue esclarecido. ¿Significa eso que la ficción no cierra la puerta a una segunda temporada? ¿O es simplemente una licencia que se tomó Oriol Paulo, ahondando aún más que el propio autor de la novela en la naturaleza del personaje?

Lejos de defender la fidelidad a su producto a capa y espada, Harlan Coben afirmó estar "muy abierto a cambios" cuando se decidió que 'El inocente' se adaptaría en España. "Veréis a Mario Casas hacer cosas que superan lo leído en el libro. Es algo salvaje", ha declarado el escritor.

Si te ha gustado 'El inocente', tienes más adaptaciones de Harlan Coben en Netflix

'El inocente' no ha sido la primera novela de Harlan Coben que hemos podido ver en Netflix... ni será la última. La obra completa del norteamericano está compuesta por tres grandes bloques: la serie de Myron Bolitar, la de Mickey Bolitar y, finalmente, las novelas independientes (estas, con un total de 18 títulos).

En 2018, autor y plataforma llegaron a un acuerdo global exclusivo de cinco años (dicen que se manejaron cifras millonarias) para adaptar 14 de sus novelas no pertenecientes a ninguna serie.

Sin embargo, el primer trabajo que hicieron juntos no fue una adaptación: Coben creó para Netflix la serie original 'Safe', protagonizada por un Michael C. Hall con un extraño acento británico. Esta miniserie narraba la desaparición de una adolescente en un barrio residencial londinense donde nada es lo que parece.

Un año y medio después, en enero de 2020, se estrenaba en la plataforma 'No hables con extraños', la primera novela de Coben convertida en serie. También ambientada en Inglaterra (el libro, igual que 'El inocente', transcurre en EE.UU.), esta inquietante serie mezcla varias historias con un punto en común: una mujer extraña que parece saberlo todo de todos.

Desde el pasado verano podemos ver también la tercera de sus colaboraciones que, esta vez, se lleva a cabo en la filial polaca de la plataforma. Se trata de 'Bosque adentro', la versión televisiva de la novela 'El bosque'. Ambientada entre 1994 y la actualidad, 'Bosque adentro' investiga unas misteriosas desapariciones que nunca se resolvieron.

Salta a la vista que este escritor no tiene ese característico miedo de los autores a que el producto televisivo o cinematográfico no sea fiel al original. Harlan Coben está decidido a arriesgar en las adaptaciones de sus novelas, y tanto 'El inocente' como 'No hables con extraños' o 'Bosque adentro' son prueba de ello.

Para empezar, ninguna de las tres se ha desarrollado en el entorno en que las localizó su creador pero eso no ha supuesto ningún problema para él, quien ha estado muy implicado en todas sus adaptaciones. De hecho, Coben ha participado en 'El inocente' de Oriol Paulo desde la lectura de los primeros guiones al montaje final. Un caso particular que, al parecer, está dando excelentes resultados a Netflix.