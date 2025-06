'Jurassic World 4' divide a la crítica de forma salvaje: las primeras opiniones oscilan entre "un triunfo rotundo" y "una película sosa con personajes aburridos"

La semana que viene por fin se estrena 'Jurassic World 4', nueva entrega de la saga jurásica iniciada por Steven Spielberg en 1993 con la inolvidable 'Parque jurásico'. Tras el chasco que fue para muchos 'Dominion', ya veremos cuál es la respuesta del público, pero lo que sí ha quedado claro por ahora es que ha generado bastante división entre la crítica.

Opiniones para todos los gustos

Por ahora son sólo unos pocos los que han podido ver el nuevo largometraje de Gareth Edwards, por lo que el sentir general puede cambiar a lo largo de los días, pero las primeras opiniones son un tanto variables. Por ejemplo, Perri Nemiroff señala que "¡es todo un éxito! Gareth Edwards supo llevar una historia jurásica a la gran pantalla. Adoro la magia cinematográfica de la película original. Con los años, la franquicia ha adoptado más efectos especiales. 'El renacer' está, sin duda, repleta de escenarios con muchos efectos, pero esos elementos digitales funcionan especialmente bien aquí porque Edwards supo exactamente cómo asegurar que la película mantuviera esa textura que te hace tocar, sobre todo al elegir filmar en locaciones reales y rodar la película en película".

Por su parte, Mark Newbold comenta que "toca todas las notas que esperarías que tocara una película de Jurassic, con personajes atractivos, una gran banda sonora, una gran dirección cinematográfica y un increíble trabajo de efectos visuales", mientras que Draven concluye que "es una fantástica incorporación a la franquicia, ¡ofreciendo todo lo que buscas y MÁS! Desde la acción hasta la cinematografía, Gareth Edwards sabe cómo crear una gran película de dinosaurios. Esta captura el espíritu de las originales y te atrapa de nuevo".

Bastante menos entusiasmo se detecta en John Flickinger, quien aclara que "tenía un concepto sólido: dinosaurios mutantes en una nueva isla. Me intrigó. Pero la película simplemente se siente sosa. Es una serie de escenas olvidables que no llevan a nada. Una secuencia del río destacó, pero el resto se desdibuja. Los personajes son aburridos, no hay química, y me encontré animando a los dinosaurios solo para sentir algo", pero al menos considera que "no es tan horrible como las últimas".

Maude Garrett destaca que "te lanza tantas cosas a medida que te adentras en los mares y tierras plagados de Dinos que la tensión te acompaña durante todo el juego", pero también que "demasiados momentos son predecibles". Por último, Seth aporta solamente dos ideas. La primera es que "no una buena película" y la segunda que "Scarlett Johansson nunca se vio mejor".

Al final todo está en el contraste, ya que Jazz Tangcay considera que es "un triunfo rotundo y una adición perfecta a la franquicia", mientras que Clayton Davis únicamente acierta a destacar que "es una película, tiene eso a su favor"...

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia