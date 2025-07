Lisa Kudrow quiere estar, sí o sí, en la temporada 4 de 'The White Lotus', incluso si para ello tiene que hacer una campaña en TikTok

No todo el mundo lo sabe, pero Mike White, el autor de 'The White Lotus', es también un experto concursante de realities. Ahí donde le veis, ha participado en 'Survivor' (y estará como favorito de los fans en la próxima temporada 50) y dos en 'The Amazing Race', al margen de su trabajo como guionista y director. Lo que viene siendo un hombre del renacimiento en versión audiovisual y moderna, vaya. Y claro, alguien tan acostumbrado a tratar con gente, a la fuerza, tiene que caer bien en un lugar tan centrado en ello como Hollywood.

I'll be there for White

Tras tres temporadas de 'The White Lotus', ya se puede decir que White es uno de los activos más importantes de HBO ahora mismo, y que pocos son los actores no querrían trabajar con él. Una de las personas que se mueren por ser candidatas es Lisa Kudrow, que en una conversación en Variety junto a Parker Posey ha pedido, directamente, que el director la tenga en cuenta para la temporada 4.

-Oh, Lisa, deberías estar en la temporada 4. Si hay una campaña en TikTok lo suficientemente grande, entonces pasará.

-Porque así es como funciona. No, no es así.

-No. Porque quién sabe lo que Mike White está escribiendo a dónde están yendo estas historias?

-Y puede que no le guste, lo que también puede pasar. Pero me pongo nerviosa viviendo en cosas que son demasiado oscuras; intento evitarlo.

Estas ganas de participar en la serie no vienen de la nada, claro, tal y como afirma la propia actriz: "¿Trabajar con Mike White? Sí. Adoro a Mike White. Estuve con él en una fiesta. Es social. Y 'Qué fue de Brad' fue mi película favorita aquel año. Le mandé un mail para decírselo, porque tenía que hacerlo. Era tan buena... No suelo hacerlo".

De momento poco sabemos de esta temporada 4, más allá de lo que el propio White dijo en el podcast oficial de la serie, donde afirmó que hablaría de la fama, los famosos, y el arte del cine y cómo la crítica lo afecta. De hecho, también dijo que podría tener lugar en un festival de cine. ¿Se viene una temporada 4 más cinéfila que nunca? En ese caso, ¿quién sabe? Quizá haya un sitio, aunque sea para un cameo, de Lisa Kudrow... con o sin campaña de TikTok de por medio.

