Esta película sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial arroja luz en medio de la barbarie. 'La mercancía más preciosa' es tan dolorosa como enternecedora

Después de aterrizar en la edición pasada del Festival de Cannes como una de las principales candidatas a recibir la Palma de Oro, 'La mercancía más preciosa' llega a los cines dispuesta a convertirse en el soplo de frío invernal que nos acogerá en las salas a los que busquemos un refugio al calor abrasador de ahí fuera. O, al menos esa es la primera impresión que deja la película, que arranca como un cuento de invierno y termina siendo una propuesta capaz de entrelazar la dulzura y la devastación en apenas 81 minutos de metraje.

Dirigida por Michel Hazanavicius, al que ya conocemos por la maravillosa 'The Artist', y basada en el libro de Jean‑Claude Grumberg, 'La mercancía más preciosa' se traslada al pasado, durante la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, una familia judía es deportada a Auschwitz y, en un gesto desesperado mientras son trasladados en tren el campo de concentración, el padre arroja a una de sus hijas a la nieve.

Por suerte, el destino o la razón que sea, la pequeña es rescatada por una humilde pareja de leñadores, cuyas vidas cambian para siempre cuando adoptar “la mercancía más preciosa”.

Ambientada en el que quizá fue el episodio más oscuro del siglo XX, esta fábula animada encuentra luz y esperanza donde no parece haberlas, y no recuerda que incluso en medio del horror puede brotar un gesto de compasión.

Trazo humano y directo al corazón

Después de la carta de amor al cine mudo que fue 'The Artist' (disponible en Movistar Plus+ y Filmin), Hazanavicius da un salto importante tanto a nivel formal como emocional, escogiendo la animación no solo como un formato puramente estético, sino como una herramienta que le permite hablar del horror con la distancia que requiere.

Y el resultado es un relato que no edulcora un contexto tan manido en el audiovisual, sino que narra desde el corazón. Una mujer pobre encuentra a un bebé y en ese rescate se abre un camino hacia la redención y el amor, que como bien se dice al final "es lo que hace que la vida continúe".

Lo que podría haber sido un ejercicio de estilo se convierte en una película conmovedora y contenida, en la que la estética nos recuerda a los cuentos clásicos, con colores apagados y una animación que es sencilla en apariencia, pero que también es profundamente expresiva.

No hay estridencias ni grandes efectos, solo nieve, árboles desnudos y rostros en penumbra que, con el trazo indicado, acaban encuadrados en una fábula cargada de simbolismo y realmente conmovedora en cada plano.

Y su banda sonora es igual de delicada, con la calidez de la voz en off de Jean‑Louis Trintignant como narrador y la música de Alexandre Desplat, que acompaña sin subrayar demasiado lo que se está contando.

Un pequeño ejercicio de memoria

Uno de los grandes logros de la película es conseguir que una historia tan pequeña acabe teniendo un alcance mucho mayor sin recrearse en el dolor causado por la barbarie. Y aunque el guion introduce un giro final que a mí no termina de convencerme (en su epílogo se menciona el negacionismo del Holocausto en una clave de metaficción algo extraña), lo cierto es que el trasfondo del relato no se ve afectado.

Lo que sostiene la película es precisamente su capacidad para hablar del horror sin regodearse en él, centrándose en lo bueno que puede surgir a pesar de lo que ocurrió. El viaje del leñador, que al principio reniega de acoger al bebé, es también el de una transformación íntima y una de las partes más conmovedoras del filme.

En definitiva, 'La mercancía más preciosa' es una obra serena y muy profunda que abraza con valentía su contexto y muestra que incluso en los márgenes del infierno, todavía quedan grietas de las que puede nacer algo de luz y bondad.

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos