¡El fotoquímico vive, el cine sigue! Algunos de los mejores estrenos de 2025 se han rodado con película: estos 11 ejemplos lo demuestran

¡El fotoquímico no está muerto! Después de un curso cinematográfico 2024 con algunas de las mejores direcciones de fotografía filmadas sobre material sensible, incluyendo las oscarizadas 'Anora' y 'The Brutalist', y otras joyas como 'Nosferatu', 'Bikeriders' o 'Strange Darling', 2025 ha demostrado que la película sigue muy viva con un buen puñado de producciones de todos los géneros, presupuestos y aspiraciones creativas.

Magia analógica

Está claro que la gente de Kodak está haciendo el agosto gracias al amor de muchos realizadores y DPs por la textura, el color y la latitud del film, y un vistazo a la lista de producciones que han descartado el digital para sumirse en el caos y el estrés que supone el método tradicional, y la lista de largometrajes que lo demuestra está marcada, en parte, por los cineastas de prestigio.

En ella encontramos a gente como Paul Thomas Anderson, que ha abrazado el VistaVision de 35mm para capturar 'Una batalla tras otra'; los hermanos Safdie, que han utilizado un cóctel de 16mm y 65mm y el 35mm de toda la vida para rodar sus 'The Smashing Machine' y 'Marty Supreme' respectivamente; Luca Guadagnino, cuya 'Caza de brujas' se ha rodado sobre 35mm o, por encima de ellos, un Ryan Coogler que nos ha regalado una experiencia visual impagable con 'Los pecadores', que extrae oro del 65mm.

Como puedes leer, no hay un patrón ni en lo que respecta a géneros ni en lo referente a presupuestos. Tenemos desde blockbusters multimillonarios como 'Estado eléctrico' —rodada en formato híbrido analógico y digital— o 'Jurassic World: El renacer' —filmada en 35mm—, bombazos indie como 'Materialistas' —35mm—, piezas artsy de la talla de 'La trama fenicia' de Wes Anderwson —35mm— o majaderías como la 'Bugonia' de Yorgos Lanthimos, que no se apea del 35mm.

No obstante, si he de quedarme con una película en concreto, esa sería 'Gazer', que pudo verse en la edición 2024 del Festival de Sitges y que queda pendiente de pasar por una sola sala en nuestro país; un thriller autofinanciado y brillante que evoca a la 'Memento' de Christopher Nolan y que está rodado en unos 16mm sucísimos y con un carácter único. Una elección que rema 100 % a favor del relato y que demuestra que, más que un capricho, el uso de fotoquímico sigue siendo fruto de una decisión creativa que no debe tomarse a la ligera.

