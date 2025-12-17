Crunchyroll calienta motores y desvela su parrilla de animes para invierno de 2026: 'Frieren', 'Jujutsu Kaisen', 'Oshi no Ko' y todas las series que se podrán ver en streaming

Tenemos la temporada de invierno a puntito de caramelo, porque ya a partir del próximo enero arrancan muchas nuevas series de anime y también tenemos pendientes algunos de los regresos más esperados. Como cada trimestre, en Crunchyroll se emitirán en simulcast varias decenas de anime, y como ya tenemos el año nuevo prácticamente encima desde la plataforma han confirmado su parrilla de simulcast.
Ya sabíamos que podremos seguir algunos de los bombazos de la plataforma, como la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' y la segunda de 'Frieren: Beyond Journey's End'.
Hay varios regresos muy jugosos, pero también arrancan otras tantas series de estreno como 'Sentenced to Be a Hero' y 'Hana-Kimi', que ya lleva unos cuantos años anticipando su llegada. Es muy posible que aún queden series por anunciarse, pero por ahora tenemos estos animes asegurados en Crunchyroll para invierno de 2026:
- 'Tis Time for "Torture" Princess - Temporada 2
- A Gentle Noble's Vacation Recommendation
- A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans
- Anyway, I'm Falling in Love with You - Temporada 2
- An Adventurer's Daily Grind at Age 29
- DARK MOON: THE BLOOD ALTAR
- Dead Account
- Easygoing Territory Defense by the Optimistic Lord
- Fate/strange Fake
- Fire Force - Temporada 3 Parte 2
- Frieren: Tras finalizar el viaje - Temporada 2
- Golden Kamuy - Temporada Final
- Hana-Kimi
- Hell's Paradise - Temporada 2
- In the Clear Moonlit Dusk
- Isekai Office Worker: The Other World's Books Depend on the Bean Counter
- Jack-of-All-Trades, Party of None
- Journal with Witch
- Jujutsu Kaisen - Temporada 3
- Kaya-chan isn't Scary
- Kunon the Sorcerer Can See
- MF GHOST - Temporada 3
- My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2
- Noble Reincarnation: Born Blessed, So I'll Obtain Ultimate Power
- OSHI NO KO - Temporada 3
- ROLL OVER AND DIE
- Sentenced to Be a Hero
- SHIBOYUGI: Playing Death Games to Put Food on the Table
- Tamon’s B-Side
- The Demon King's Daughter is Too Kind!!
- The Daily Life of a Part-time Torturer
- The Holy Grail of Eris
- The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife
- The Outcast - Temporada 6
- The Villainess Is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom
- Trigun Stargaze
- Tune In to the Midnight Heart
- Wash It All Away
- Yoroi-Shinden Samurai Troopers
- You and I Are Polar Opposites
- You Can't Be In a Rom-Com with Your Childhood Friends!
Aunque es un trimestre nuevo con estrenos, también continúan emitiéndose varias de las series que arrancaron en otoño. En invierno de 2026 podremos seguir viendo en simulcast: 'Digimon Beatbreak', el nuevo anime de la franquicia, la quinta temporada de 'La vida diaria del Rey Inmortal', 'SI-VIS: The Sound of Heroes' y la tercera temporada de 'To Your Eternity'.
