Necesitábamos películas como ‘Roofman: Un ladrón en el tejado’. Channing Tatum se luce en una ligera comedia dramática perfecta para las Navidades

“Necesario” es una cuestión un poco relativa en lo que respecta al cine. Generalmente, es empleada para remarcar el carácter social notable de una película, en contraste con lo que otros más apasionados por la excelencia artística consideran realmente necesario para ser cine. Pero este puede ser muchas cosas distintas, partiendo del hecho de que viene de personas con sensibilidades distintas, y una misma historia puede abordarse de maneras distintas.

Realmente, lo necesario para el cine es que haya esta variedad que nos permita expandir horizontes y apreciar distintas cosas. Incluso varias a la vez, como ser entretenidos y ligeramente conmovidos por algo con deliberada intrascendencia, aunque notable calor humano. Un tipo de película adulta media que ya es menos frecuente, pero que ‘Roofman: Un ladrón en el tejado’ intenta rescatar a toda costa aunque sea desde los márgenes indie.

Del techo a tu corazón

Un nombre fijo de esa escena independiente estadounidense como Derek Cianfrance hace su película más accesible e inesperadamente ligera a través de una estrambótica historia real, y un Channing Tatum encantador además de estelar. También brilla una siempre estupenda Kirsten Dunst en la que es una de las mejores historias para ver en fechas navideñas que hay ahora mismo en cartelera.

En ella se sigue la historia de Jeffrey Manchester, un ex-militar en una precaria situación económica que roba (gentilmente y sin herir a nadie, eso sí) unos 45 establecimientos de McDonalds hasta que finalmente es apresado. Condenado a varios años de cárcel, consigue escapar de prisión y establecer su escondite en un Toys R Us durante seis meses, tiempo donde establece una afectiva relación con una madre soltera y sus hijas.

Una película con más astucia y ánimo de comentario social habría conectado más directamente los puntos entre un veterano del ejército dejado a su suerte y teniendo que sobrevivir explotando o habitando locales franquiciados. Es fácil ver como Richard Linklater habría abordado esta historia con esa intención sin perder ligereza, o cómo Kelly Reichardt habría indagado a nivel molecular aunque elusivo en todo ello desde el puro indie contemplativo. Pero Cianfrance no es ese cineasta, más interesado en la compleja textura humana que en las condiciones sociales y económicas que le rodean.

‘Roofman: Un ladrón en el tejado’: perdiendo en los márgenes

Sus historias abordan a gente rota, incompleta y con varios infortunios en la vida. ‘Roofman’ encaja en esa línea temática, aunque Cianfrance aquí no cae tanto en los martirios dramáticos que le caracterizan y opta por una comedia dramática más ligera y tradicional. Una en la que además Tatum encaja de maravilla, ayudándote a sentir compasión por un perfecto perdedor que no dispone de rincones o inventiva para aprovechar aquello que se le da bien.

‘Roofman’ acaba siendo una película-película de toda la vida, y es estupenda en ello. Cianfrance se desprende de la rigidez exasperante de su cine para algo un poco más dinámico, todavía con capacidad de entrar en la psicología perdedora de su protagonista al mismo tiempo que se compadece de él y también consigue que su historia entretenga. Un tipo de cinta infrecuente que no viene mal en estas fechas, y también en un momento de escasez de estrellas de verdad y películas que le permitan demostrar que lo son.

