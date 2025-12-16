'Code Geass' cumple 20 años y tiene un nuevo anime en marcha para celebrarlo, aunque quizás no sea la secuela que muchos fans esperan

Para más de uno ha sido tan solo suspiro, pero ya han pasado veinte años desde que se estrenó la mítica 'Code Geass'. El anime de mechas supuso toda una revolución con su mensaje anticolonial, sus reflexiones filosóficas y morales y la estupendísima animación de Sunrise, y sus responsables ahora quieren celebrar el aniversario de la franquicia con una nueva entrega.

Seguimos ampliando la saga

Lo cierto es que 'Code Geass' ya ha tenido, técnicamente, varia secuelas. Porque la película de 2019 'Code Geass Lelouch of the Re;surrection' continuaba la trama de la continuidad alternativa las películas recopilatorias. Y en 2024 vino 'Code Geass: Rozé of the Recapture', una serie secuela que se estrenó en Disney+ y que se ambienta varios años después de la original.

Pues se ve que desde Sunrise no quieren que la cosa se quede ahí y ya se ha anunciado un nuevo anime para seguir expandiendo el universo de 'Code Geass'. Por ahora no se han dado demasiados datos, pero el anime vendrá dirigido por Kazuya Nomura, director en 'Heavenly Delusions' y 'Moriarty the Patriot'.

También se ha confirmado que Mado Nozaki se encargará del guión principal de la serie, Rolua de los diseños de personaje y Yoshi de los diseños de Amarmatha. Con el anuncio de este nuevo anime de 'Code Geass' se ha dejado ver un primerísimo visual con los nuevos personajes, y se ve un cambio de estilo bastante claro frente a las anteriores series, así que a ver qué tal sale todo esto.

Por desgracia, parece que 'Code Geass' ha pasado página definitivamente con Lelouch y mejor mentalizarnos de que la franquicia está siguiendo su camino hacia el futuro. Así que si esperamos más anime con Lelouch y el resto de personajes de la serie clásica, parece que en Sunrise quieren dejar ese material selladito y sin perturbar.

Aunque curiosamente Lelouch sí que regresará con una secuela pero no en anime: lo hará en un musical titulado 'Code Geass: Lelouch of the Rebellion – Seido ni Jyunzuru Kishi 2'... Pero tan solo se podrá ver en Osaka entre el 23 y el 25 de junio y en Tokio del 29 de enero al 1 de febrero.

