El director de 'Los últimos Jedi' defiende la necesidad de revolucionar Star Wars: "El peor pecado es tener miedo de hacer algo que lo cambie todo"

Rian Johnson vuelve a acaparar titulares por el estreno de 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', tercera entrega de la genial saga de películas de suspense protagonizadas por Daniel Craig. Se da la particularidad de que Johnson comenzó esta franquicia justo después de su paso por Star Wars con 'Los últimos jedi', una película que causó una fuerte división entre sus fans.

La religión y Star Wars

Aclamada por unos y odiada por otros, 'Los últimos jedi' sigue siendo una película única dentro del universo creado por George Lucas. El propio Johnson era consciente de que su enfoque iba a crear controversia, pero también explica en Polygon que era necesario hacer algo así y que contaba con esa reacción: "Esperaba eso; no le tenía miedo en sí. Como fan de Star Wars de mi infancia, conozco esos momentos en que algo lo desafía y conozco la reacción ante eso. Sé que puede haber luchas internas en el mundo de Star Wars. Pero también sé que el peor pecado es tratarlo con guantes de seda"

El cineasta continúa señalando que "el peor pecado es tener miedo de hacer algo que lo cambie todo. Porque todas las películas de Star Wars, desde 'El imperio contraataca' en adelante, sacudieron las cosas y desconcertaron a los fans, los enfurecieron, los hicieron pelear y los hicieron hablar de ello. Y luego, para muchos, logró que les encantara y finalmente lo aceptaran".

Johnson aprovecha la ocasión para hacer una comparación directa con las creencias religiosas: "Lo mismo ocurre con la religión, para mí. Las personas que se crían fuera de la fe a veces piensan que es un tema delicado que hay que tratar con guantes de seda. Crecí siendo muy cristiano. Fue algo muy personal para mí. Ya no soy creyente. Ya no soy cristiano. Pero cuando lo era... Constantemente estás dando vueltas a la situación. Constantemente te ofendes por las cosas. Pero no es como si eso simplemente te desconectara del mundo real y de cómo desafía tus creencias".

Él mismo es consciente de que con Star Wars sucede algo parecido: "Para cualquiera que haya crecido con Star Wars profundamente arraigado en su infancia, es casi un cliché decir que se siente como una religión", a lo que también añade que "es como ser fan de Star Wars y ver un giro inesperado que te hace pensar: 'Dios mío, eso no me hace sentir bien, porque no es lo que esperaba' Como cristiano, el mundo te lo impone constantemente. Es tu día a día. Asimilar eso es como creces. Eso es parte del propósito tanto del fandom como de la religión: solo vive cuando interactúa con el mundo”.

Ya veremos si esto sirve para convencer a todos esos fans de la saga que siguen odiando con pasión 'Los últimos jedi'...

En Espinof | Las mejores sagas de películas de la historia

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2025