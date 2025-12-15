El final explicado de 'It: Bienvenidos a Derry'. Los creadores de la precuela de HBO desvelan la idea original y qué nos espera en la temporada 2

Vaya final de la 'Stranger Things' buena, digo de 'It: Bienvenidos a Derry' que hemos tenido con esa niebla invadiendo el pueblo de Maine y Pennywise iniciando una larga marcha... si no se lo impiden nuestra generación de perdedores. Por supuesto, a partir de aquí spoilers de 'Fuego de invierno', el episodio 1x08 de 'Bienvenidos a Derry'.

La caravana helada

Después de satisfacer sus ansias durante la tragedia del Black Spot, lejos de hibernar Pennywise se hace con el control del pueblo. Bueno, con el control de todos los niños del pueblo con quienes pone rumbo a salir finalmente de Derry y campar a sus anchas por el mundo. Así, el centro del episodio transcurre en una larguísima secuencia en un río helado sumergido en una densa niebla. Lugar donde, por primera vez, se dan cita (casi) todos los personajes relevantes de la serie.

«Stephen King estuvo a bordo», reconoce Andy Muschietti cocreador y director de la serie hablando de cómo tuvieron el beneplácito de inventarse cosas que no aparecían en el libro como esta niebla inmensa. Una niebla que, si bien no es la misma que la de 'La niebla' sí que está relacionada. La niebla en la novela de Stephen King viene del mismo plano interdimensional del que procede It.

Conexiones aparte, el caso es que fue una de las secuencias más duras de rodar, compitiendo con la de 'Black Spot' debido no solo a la dificultad técnica, sino también por la cantidad de cosas que pasan y personajes que aparecen: por un lado, las perdedoras que van al rescate de Will con la daga en mano; por otro lado, Pennywise y su caravana de niños flotantes; los padres que van al rescate de los niños con el plan de colocar la daga en el tronco seco para cerrar la jaula; y los militares que ven que Hanlon y Halloran se han fugado de su confinamiento.

En la secuencia, que es el combate definitivo contra Pennywise, se confirma una de las teorías más populares entre los fans: que Marge (Matilda Lawler) es la madre de Richie (Finn Wolfhard en 'It. Capítulo uno'). Así lo desvela el monstruo, afirmando que Richie y sus amigos le matarán en el futuro... y que sería buena idea, entonces, matar a la chavala para que no pueda engendrar a su asesino.

Cómo pasa el tiempo

Una revelación que por un lado nos desvela que para el ente el tiempo no es lineal y que, por otro lado, es el elemento sobre el que se ha construido toda la precuela. Al menos es fue el plan original que tuvo Muschietti. Así lo comentó en TV Line:

«Esto fue incluso antes de decírselo a Stephen King. Le dije "Mira, quiero hacer esta historia oculta que conecta los interludios, que va hacia atrás". Y el único personaje que sabía que debía estar era esta chica pequeña que lleva gafas de culo de botella, y es la mamá de Richie. Es divertida, tiene el ADN de Richie Tozier pero no tanto como para que te des cuenta enseguida. Y no lo queríamos desvelar hasta el final, a pesar de que la gente haya sabido leer entre líneas y ya especulaban. Mucha gente lo sabe.»

El final de la serie llega con un clímax de esos de salvación cuando todo estaba perdido. Un momento en el que nuestro Richie regresa de entre los muertos justo para ayudar a sus amigos a poner el puñal donde debe estar y acabar con la amenaza de Pennywise. Din don, el payaso ha muerto (bueno, ya sabemos que no) pero llega el momento de respirar, de tranquilidad y de enterrar a los muertos.

Así, tenemos un momento de despedidas: despedirnos de Richie, aunque su espectro ronde por ahí; despedida entre los Hanlon y Halloran, que se va a trabajar en el hotel de un colega; una despedida entre Will y Ronnie, sabiendo que se olvidarán de lo que pasó en cuanto se vayan de Derry... excepto que los Hanlon deciden quedarse al final. Algo lógico teniendo en cuenta que en las películas se ve claramente que se quedaron.

Un final que se antoja bastante cerrado teniendo en cuenta que, en principio, tenemos confirmada una segunda temporada y hay planes de trilogía. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos que volver a esa revelación de que Pennywise no experimenta el tiempo al igual que el resto de los mortales y, también la idea de contar la historia del revés. Por lo tanto, la temporada 2 nos lleva a 1935.

Si bien no quieren desvelar demasiado, más allá de que tendremos la masacre de la Bradley Gang y que veremos las versiones jóvenes de algunos de los personajes adultos de la serie, sí que tienen claro que les interesa mucho la historia de Bob Grey y su hija Ingrid:

«Creo que es un personaje muy trágico. Es un personajes muy específico y único porque ella es una víctima, pero también una perpetradora. Se ha engañado para pensar que su papá está todavía en algún lugar de la sombra de ese monstruo y quiere liberarle, pero la única forma de verle e intentar libarle es creando esos cebos y ese dolor, porque sabe que aparecerá.»

