El gazapo de 'It: Bienvenidos a Derry'. La serie de terror de HBO homenajea todo un clásico de Hollywood pero se hace un lío con las fechas

Ha llegado 'It: Bienvenidos a Derry' y su primera hora ya nos ha dejado estampas para el recuerdo y nuestras pesadillas. Y entre lo que hemos visto destaca todo un homenaje a una película clásica, ganadora del Globo de oro a mejor musical y nominada a 6 premios Óscar, incluyendo mejor película.

La esperada precuela de la saga de terror arranca con Matty (Miles Ekhardt) viendo en el cine 'Vivir de ilusión' (The Music Man), adaptación del musical homónimo dirigido por Morton DaCosta y protagonizada por Robert Preston y Shirley Jones. Un uso de la película que no tiene mayor importancia de no ser porque en el mundo real todavía no se había estrenado en ese momento.

They Got Problem

Y es que la película se estrenó en Estados Unidos el 19 de junio de 1962, lo que haría imposible que se proyectase en el cine de Derry durante la época en la que ocurre la serie. Recordemos que el prólogo del episodio piloto transcurre en enero de ese mismo año para después dar un salto de cuatro meses, llevándonos a abril... dos meses antes, por tanto, del estreno del musical.

Un gazapo del que no hay explicación. Al menos de momento. En la bibliografía de Stephen King hay muchas conexiones entre todas sus novelas (de hecho, ya hemos visto en la serie al Hallorann de 'El resplandor') e incluso juega con el tema del multiverso (ahí tenemos 'La torre oscura').

En este sentido hay un "easter egg" en el episodio en lo que vemos a Teddy (Mikkal Karim-Fidler) leer el número 123 de 'The Flash', célebre por introducir la Tierra 2 de DC. ¿Un pequeño aviso de que no es exactamente "nuestro mundo" y por tanto se permiten estos anacronismos?

Si bien estamos ante todo un anacronismo, la presencia de esta película (y de su tema Ya Got Trouble) tiene mucho sentido temáticamente. El musical es la historia de un timador que llega a un pueblo de Iowa para formar una banda de marcha juvenil. Para ello usará el miedo como arma o, más bien, siembra el pánico hablando de cómo la nueva sala de billar puede llevar a los jóvenes al pecado y la delincuencia.

Esto, como veis, ya tiende lazos con lo que está pasando, pasó y pasará en Derry. Por cierto, si tenéis curiosidad, actualmente 'Vivir de ilusión' se encuentra disponible en Filmin.

