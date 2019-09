Pennywise no es el único: de dónde viene nuestro miedo a los payasos

Pennywise puede ser el payaso demoniaco más popular del momento, pero desde luego no es el primero. No solo hay múltiples películas con payasos chiflados y homicidas a bordo (empezando por la propia adaptación de 'It' de los ochenta), sino que el mundo de los payasos siniestros tiene una larga tradición cultural cuyos orígenes hay que rastrear en la figura de los bufones y los primeros clowns de circo.

Fofó, Miliki, Milikito y John Wayne Gacy

En la nueva entrega de 'Todo es mentira en el cine y la televisión', arrebatados por la inquietante mueca roja del payaso que es Todo Lo Malo en la última adaptación de Stephen King, revisamos las películas que le han precedido (y sucedido) y nos adentramos en el mundo de la coulrofobia. Esto es, el pánico irracional a las narices postizas y las carcajadas estridentes.

El aperitivo perfecto para el encuentro este fin de semana con Pennywise y los chicos de Derry: saber por qué te da tanto repelús. Y si de paso vas conociendo la historia de Joseph Grimaldi, Hop-Frog, los Killer Klowns from Outer Space, el Capitán Spaulding, John Wayne Gacy y la infausta intrahistoria de 'Clownhouse', pues mejor que mejor.