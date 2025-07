La directora de 'Crepúsculo' desvela cuál fue su premio por conseguir un exitazo: "Me dieron un mini-cupcake"

A día de hoy hemos aceptado que 'Crepúsculo' tuvo un éxito descomunal, pero hace falta ver los datos reales para darse cuenta de hasta qué punto fue un bombazo. Costó 37 millones de dólares y recaudó 408, una cifra que solo fue en aumento en las consiguientes secuelas. Al final, las cinco partes hicieron 3346 millones en taquilla, crearon una franquicia y lo más raro, en verdad, es que nadie haya intentado rascar más desde su final en 2012. Y, al final, la responsable de este éxito no es otra que Catherine Hardwicke.

Di lo que soy: un cupcake

Hardwicke, que venía de dirigir 'Thirteen' y nunca ha vuelto a tener el éxito que amasó con su película de vampiros, ha hablado ahora con The Guardian sobre el premio que tuvo tras su éxito con la primera película de 'Crepúsculo'. Al fin y al cabo, ella sabía que a los directores hombres que habían conseguido éxitos en taquilla les regalaban "un coche, un acuerdo por tres películas, o lo que quisieran". Sin embargo, su experiencia fue muy distinta.

Entré en una habitación con todos esos regalos, todo el mundo estaba felicitando al estudio, y me dieron una caja. La abrí, y era un mini cupcake.

De hecho, Hardwicke fue sustituida por Chris Weitz en la secuela, y no volvieron a dejar que una mujer se acercara a 'Crepúsculo' (salvo en el guion de Melissa Rosenberg). ¿Y qué aprendió de esa experiencia? "No, la gente no va a contratar más mujeres directoras. No van a darte el siguiente trabajo y dejarte hacer algo bueno. Fue una realidad estremecedora desde el primer momento". Y lo cierto es que no le falta razón.

Tendemos a creer, por la matraca de las redes sociales y los medios propagandísticos, que las mujeres cada vez dirigen más películas, hasta el punto de que hay gente que cree que la hegemonía masculina está en riesgo. No es así ni de lejos: en 2024, de las 250 películas más taquilleras, tan solo el 16% estaban hechas por directoras, y en 2023 la cifra fue la misma. De hecho, un 70% de estas cintas contrató a 10 hombres o más en papeles clave tras las cámaras, mientras que tan solo un 8% hizo lo propio con 10 mujeres o más.

Así que, ¿sabéis qué? Catherine Hardwicke no solo tiene razón, sino que cualquier hombre que hubiera dirigido un éxito como el de 'Crepúsculo' hubiera tenido, de manera inmediata, cientos de futuros proyectos sobre la mesa que ella no tuvo. Quizá va siendo hora de hacerle justicia.

