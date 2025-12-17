Rob Reiner conoció a su mujer en el rodaje de 'Cuando Harry encontró a Sally'. Gracias a que se enamoraron tenemos uno de los mejores finales de la historia del cine

Hay historias de cine que parecen escritas por la propia vida, y la película 'Cuando Harry encontró a Sally' es una de ellas. La comedia romántica de 1989 dejó huella por su química, sus frases memorables y ese final que muchos consideran de manual.

Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia casi tuvo un desenlace muy distinto, uno mucho más melancólico y realista, antes de que la vida del director lo cambiara por completo.

Según ha contado el propio Rob Reiner en varias entrevistas, el guion original de la película, escrito por Nora Ephron, no iba a dejar a Harry y Sally juntos al final. La idea era que, tras años de encuentros y desencuentros, se volvieran a ver, charlar y seguir caminos separados. Esa versión, más acorde con la visión inicial de Reiner sobre el amor después de un largo periodo de soltería, estaba prácticamente aceptada cuando empezó el rodaje.

Pero entonces entró en escena Michele Singer, fotógrafa y productora, quien conoció al director durante la filmación. Su relación floreció rápidamente, tanto que Reiner no tardó en replantearse su propia visión del amor. "Conocí a mi esposa Michelle, con quien he estado casado durante 35 años, la conocí mientras estábamos haciendo la película y cambié el final", explicó él mismo en entrevistas posteriores.

"Estuve soltero durante 10 años y no podía imaginar cómo iba a estar con alguien"

La escena emblemática de Nochevieja, en la que Harry corre hacia Sally para confesarle su amor y empiezan una vida juntos, nació de esa transformación personal del director, reflejando no solo la decisión de una historia más romántica, sino también la experiencia propia de Reiner.

Este giro vital no solo cambió el destino de los personajes de Billy Crystal y Meg Ryan, sino que ayudó a definir una de las comedias románticas más queridas del cine moderno. El final feliz que hoy conocemos podría no haber visto la luz si no fuera por ese encuentro real entre Rob y Michele, una historia de amor detrás de otra historia de amor que ha marcado a generaciones de espectadores.

Foto de Jacob Burns Film Center

En Espinof | En plena era del streaming, Suecia sigue fiel a una emisión televisiva navideña que paraliza al país entero gracias a este personaje de Disney

En Espinof | Navidad en pleno agosto y veranos disfrazados de invierno: así es la fórmula única de Hallmark para ser el rey de las pelis festivas