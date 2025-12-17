Adiós a Gil Gerard, el icónico Buck Rogers fallece a los 82 años: "Nos vemos en algún lugar del cosmos"

Una triste noticia para los fans de la ciencia ficción más pulp. Ha fallecido Gil Gerard, quien logró gran fama en el género interpretando a Buck Rogers en su versión televisiva de finales de los 70, 'Buck Rogers en el siglo XXV' (Buck Rogers in the 25th Century). El actor ha muerto tras una batalla contra el cáncer a los 82 años de edad.

Una muerte que, como relata su mujer Janet en Facebook, ha sido cuestión de días «desde el momento que supimos que algo iba mal». Al parecer, era un tipo de cáncer raro y muy agresivo. Janet, además, estaba junto a él en el momento de la muerte, producida en cuidados paliativos.

Adiós, aventurero

Consciente de su fallecimiento, Gerard quiso despedirse de los fans y seres queridos:

«Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, las personas que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en el planeta hayan sido profundamente satisfactorios. (...) Ha sido un viaje maravilloso, pero inevitablemente uno que llega a su fin, como ha pasado con el mío. No pierdas el tiempo en nada que no te emociona o te traiga amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos.»

Nacido en 1943, Gerard se mudó a Nueva York para estudiar drama de día, trabajando de taxista por la noche. Su primer trabajo en cine le vino, de hecho, a través de un pasajero quien le sugirió acercarse al set de 'Love Story', donde fue contratado como extra.

Después de unos pocos trabajos (y muchos anuncios), su primer papel prominente fue en la telenovela 'The Doctors'; también participaría en pequeñas producciones y en papeles episódicos de 'Hawai 5-0' y 'La casa de la pradera' antes de recibir el papel que le cambiaría la vida: el de Buck Rogers en la nueva serie de ciencia ficción de Glen A. Larson tras 'Battlestar Galactica'.

Serie que llegó a España primeramente como película (con el piloto), 'Buck Rogers, el aventurero del espacio'. Si bien la serie duró tan solo dos temporadas, fue su mayor papel y el más icónico. Uno que le granjeó el cariño de toda una generación.

Descanse en paz.

