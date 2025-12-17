'Sirat' se perfila como una de las favoritas para los Óscar y se pone al nivel de 'Una batalla tras otra'

Si me hubieran preguntado ayer mismo qué película extranjera creía que tenía más posibilidades de ganar en los Óscar, habría dicho 'Valor sentimental'. Sin embargo, parece que las tornas han cambiado y en la Academia están más proclives a que la vencedora sea la española 'Sirat', a tenor de las shortlist para las nominaciones de este año. Por si estáis perdidos, las shortlist reducen la enorme cantidad de posibles nominadas a tan solo 15 en cada categoría, de donde saldrán las cinco elegidas. Y, sorprendentemente, Oliver Laxe está muy bien posicionado.

Laxe no dando lache

En particular, la película española tiene, de momento y como vemos en Variety, 5 posibilidades de entrar entre las 12 categorías que se anunciaron: película de habla no inglesa, casting, fotografía, banda sonora y sonido. Supera, por tanto, a su gran contendiente en la carrera, la noruega 'Valor sentimental', que se ha tenido que conformar con tres. Obviamente, esto no quiere decir nada y los premios grandes determinarán el éxito real (o el completo vacío) de estas películas.

Lo que sí empieza a perfilarse en la carrera por el Óscar es qué películas tendrán más oportunidades de ganar: en estas 12 categorías (entre las que se incluyen mejor documental o mejor corto animado), 'Wicked 2' y 'Los pecadores' han empatado en 8 menciones, ambas con dos en la categoría de mejor canción original. Justo debajo está el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, con seis menciones... Y 'Una batalla tras otra', la gran favorita del año, de momento empata con 'Sirat' a cinco posibilidades de ser nominada. Las espadas en todo lo alto, vamos.

Por cierto, la alegría para España es doble, porque también continúa en la carrera como mejor cortometraje animado 'El fantasma de la Quinta', dirigido por James A. Castillo sobre las Pinturas Negras de Goya. Aún es pronto para saber si tendremos doble representación, pero, de momento, parece que la Academia está más que emocionada con las propuestas españolas, a falta de las categorías principales. ¿Conseguirá 'Sirat' llevarse el gato al agua? Lo sabremos relativamente pronto: las votaciones para los Óscar terminan el 16 de enero y las conoceremos el 22. Solo falta un mes para que no hablemos de otra cosa hasta el 16 de marzo.

En Espinof | Las 14 mejores películas españolas de 2025 (por ahora)

En Espinof | Las mejores películas de 2025