La temporada 2 de 'Sakamoto Days' tendrá que esperar, pero el sicario del kombini regresa el año que viene con su propia película de acción real y ya hay fecha de estreno

'Sakamoto Days' ha sido uno de los mejores estrenos de anime en Netflix en la historia de la plataforma, y aunque la serie no ha terminado de convencer a todos los fans lo cierto es que ha ido funcionando de maravilla. Así que es hora de que 'Sakamoto Days' siga creciendo, y mientras vemos si hay más anime en marcha lo que tenemos asegurado es una película en acción real que se estrena el año que viene.

Vuelve al kombini a tiempo para primavera

'Sakamoto Days' sigue a Taro Sakamoto, un sicario legendario que conoció al amor de su vida y decidió retirarse. Años después, regenta una tienda de conveniencia con su esposa y se ha ido dejando con su nueva vida... Aunque cuando sus antiguos enemigos regresan para matarlo, resulta que Sakamoto sigue siendo tan letal como siempre a pesar de su aspecto.

El anime se emitió en dos partes a través de Netflix, y ahora el manga de Yuto Suzuki salta a cines con una película de acción real. Ya sabíamos que se estrenaría en Japón durante las vacaciones de la Golden Week, pero ahora se han ido dando más detalles y sabemos que se estrenará el 29 de abril de 2026.

Yuichi Fukuda, conocido por las películas de acción real de 'Gintama', se encargará de 'Sakamoto Days' como director y guionista. Se ve que la película quiere hacer mucho hincapié en las secuencias de acción, porque como director de estas escenas estará Keiya Tabuchi, que anteriormente trabajó en los live action de 'Shingeki no Kyojin' y 'Evangelion: 3.0+1.0'.

Ren Meguro interpretará a las dos versiones de Taro Sakamoto, y en el nuevo tráiler también se ha dejado ver a Fumiya Takahashi como Shin Asakura y Aya Ueto como Aoi Sakamoto.

Ahora lo que queda por ver es la distribución internacional. Teniendo en cuenta que Netflix ya ha encontrado oro con el anime de 'Sakamoto Days', es muy posible que también quiera fichar la película en acción real para streaming como hizo en su día con 'Golden Kamuy'. Tendremos que esperar un poco más y ver qué depara el futuro a Sakamoto.

